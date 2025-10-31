Trois candidats pour le bâtonnat de Tripoli, le 9 novembre

Le bâtiment de l'Ordre des avocats de Tripoli. Photo Élie Azar
L’élection du nouveau bâtonnier de Tripoli se tiendra le 9 novembre, conformément à la tradition qui veut que le scrutin se déroule le deuxième dimanche du mois. Le Conseil de l’ordre des avocats a toutefois convoqué l’assemblée générale pour le 2 novembre, en application de la loi selon laquelle une première convocation doit avoir lieu le premier dimanche de novembre. En parallèle, les membres du barreau de Beyrouth ont également été convoqués le 2 novembre, bien que les élections pour l'ordre de la capitale ne se dérouleront que le 16. En effet, le quorum – soit la moitié plus un des membres du barreau – n’est habituellement jamais atteint lors de la première réunion, tant à Tripoli qu’à Beyrouth.À Tripoli, 1 559 avocats ont réglé cette année leurs cotisations annuelles et sont donc habilités à participer au vote. Outre l’élection...
L’élection du nouveau bâtonnier de Tripoli se tiendra le 9 novembre, conformément à la tradition qui veut que le scrutin se déroule le deuxième dimanche du mois. Le Conseil de l’ordre des avocats a toutefois convoqué l’assemblée générale pour le 2 novembre, en application de la loi selon laquelle une première convocation doit avoir lieu le premier dimanche de novembre. En parallèle, les membres du barreau de Beyrouth ont également été convoqués le 2 novembre, bien que les élections pour l'ordre de la capitale ne se dérouleront que le 16. En effet, le quorum – soit la moitié plus un des membres du barreau – n’est habituellement jamais atteint lors de la première réunion, tant à Tripoli qu’à Beyrouth.À Tripoli, 1 559 avocats ont réglé cette année leurs cotisations annuelles et sont donc...
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.