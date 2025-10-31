Trois candidats pour le bâtonnat de Tripoli, le 9 novembre

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google L’élection du nouveau bâtonnier de Tripoli se tiendra le 9 novembre, conformément à la tradition qui veut que le scrutin se déroule le deuxième dimanche du mois. Le Conseil de l’ordre des avocats a toutefois convoqué l’assemblée générale pour le 2 novembre, en application de la loi selon laquelle une première convocation doit avoir lieu le premier dimanche de novembre. En parallèle, les membres du barreau de Beyrouth ont également été convoqués le 2 novembre, bien que les élections pour l'ordre de la capitale ne se dérouleront que le 16. En effet, le quorum – soit la moitié plus un des membres du barreau – n’est habituellement jamais atteint lors de la première réunion, tant à Tripoli qu’à Beyrouth.À Tripoli, 1 559 avocats ont réglé cette année leurs cotisations annuelles et sont donc habilités à participer au vote. Outre l’élection...

