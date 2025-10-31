Menu
Société - Ordres

Trois candidats pour le bâtonnat de Tripoli, le 9 novembre

Des tractations sont en cours pour porter Élie Khoury ou Chawki Sassine à se désister l’un en faveur de l’autre, afin de mieux faire concurrence à Marwan Daher.

L'OLJ / Par Claude ASSAF, le 31 octobre 2025 à 15h23

Le bâtiment de l'Ordre des avocats de Tripoli. Photo Élie Azar

L’élection du nouveau bâtonnier de Tripoli se tiendra le 9 novembre, conformément à la tradition qui veut que le scrutin se déroule le deuxième dimanche du mois. Le Conseil de l’ordre des avocats a toutefois convoqué l’assemblée générale pour le 2 novembre, en application de la loi selon laquelle une première convocation doit avoir lieu le premier dimanche de novembre. En parallèle, les membres du barreau de Beyrouth ont également été convoqués le 2 novembre, bien que les élections pour l'ordre de la capitale ne se dérouleront que le 16. En effet, le quorum – soit la moitié plus un des membres du barreau – n’est habituellement jamais atteint lors de la première réunion, tant à Tripoli qu’à Beyrouth.À Tripoli, 1 559 avocats ont réglé cette année leurs cotisations annuelles et sont donc habilités à participer au vote. Outre l’élection...
