Moyen-Orient - Focus

En soutien à la Palestine, le cofondateur de Ben & Jerry's veut lancer une glace à la pastèque

Le dessert sera commercialisé sous Ben’s Best, une firme indépendante appartenant à Bennett Cohen.

L'OLJ / Par Lisa GOURSAUD, le 31 octobre 2025 à 00h00

En soutien à la Palestine, le cofondateur de Ben & Jerry's veut lancer une glace à la pastèque

Bennett Cohen, cofondateur de Ben & Jerry's, pose avec une pancarte durant une manifestation à Londres, en Grande-Bretagne, le 9 septembre 2025. Photo Shokirie Clarke/Handout via REUTERS

« Je fais moi-même ce que eux n’ont pas pu faire : je crée une glace à la pastèque pour demander une paix totale en Palestine. » Empêché par les sociétés Unilever et Magnum, détentrices de la marque américaine de glaces Ben & Jerry’s, Bennett Cohen, cofondateur avec Jerry Greenfield de celle-ci il y a 47 ans, s’est lancé mardi dans une nouvelle campagne de défense des droits de l’homme. Filmé dans une cuisine préparant le fruit symbole de la cause palestinienne, il propose au grand public sur ses réseaux sociaux de choisir le nom, la recette et l’emballage de cette nouvelle glace dans le but de « mettre en lumière » ce que vivent les Gazaouis depuis le 7-Octobre et la guerre entre le Hamas et Israël.En dépit de nombre de commentaires racistes postés par des comptes se présentant comme pro-israéliens, la publication de Bennett Cohen a...
