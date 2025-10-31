Octobre rose : visualisez comment le nombre de cas de cancer du sein a explosé au Liban en 20 ans

C’est une statistique difficile à ignorer en cette fin d’Octobre rose : entre 2005 et 2022, le nombre de cas de cancer du sein recensés au Liban a plus que doublé (+126 %). C’est ce qui ressort des données du Registre national du cancer (RNC) du ministère de la Santé, analysées par L’Orient-Le Jour. Une tendance cohérente avec les conclusions d'une étude réalisée par la prestigieuse revue médicale britannique, The Lancet, publiée fin septembre, qui estime à +162 % l’augmentation des cas entre 1990 et 2023, tout type de cancers confondus. Une progression qui fait du Liban le détenteur du triste record du pays ayant enregistré la plus forte hausse de diagnostics – et de morts dues au cancer (+80 %) – au monde sur 33 ans.Réagissant aux résultats du Lancet concernant cette hausse de la mortalité, le...

