Boustany : Renforcer le rôle de l’Autorité libanaise de sécurité sanitaire des aliments

La Commission parlementaire de l’économie nationale, de l’industrie, du commerce et de la planification, présidée par le député Farid Boustany, a tenu sa séance hebdomadaire en présence des membres de la commission, du directeur général du ministère de l’Économie et du Commerce, Dr Mohammad Abou Haïdar, ainsi que de représentants des ministères concernés. Les discussions ont porté sur la protection de la production nationale et la sécurité sanitaire des aliments, avec une attention particulière au dossier des eaux de Tannourine. La société de production d’eau minérale a repris ses activités la semaine dernière après un arrêt de cinq jours suite à une circulaire ordonnant son retrait provisoire du marché, avant que de nouveaux tests aient écarté la présence de la bactérie.

À l’issue de la réunion, le député Boustany a indiqué que « certaines interventions ont insisté sur la nécessité de tenir responsables les auteurs de toute négligence ou infraction et de renforcer le rôle de l’Autorité libanaise de sécurité sanitaire des aliments, en lui accordant des pouvoirs plus étendus, afin d’assurer une meilleure protection des consommateurs ».

Le député a précisé que le ministère de l’Économie avait annoncé, au cours de la séance, avoir mené près de 17 900 inspections de terrain depuis le début de l’année, ayant abouti à 476 procès-verbaux d’infraction liés à la sécurité sanitaire des aliments. « Sept ministères sont impliqués dans ce dossier et une coordination efficace entre eux est essentielle », a-t-il souligné. Il a également insisté sur la nécessité de « désigner un organisme officiel unique chargé d’accréditer les laboratoires habilités à effectuer les analyses et d’établir une liste des laboratoires agréés, précisant leurs adresses et les types de tests qu’ils réalisent ».