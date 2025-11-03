Menu
Économie - Infrastructures

Le Liban mérite-t-il encore son statut de château d’eau du Moyen-Orient ?

La pénurie d’eau que le pays a connue cette année n’a pas suffi à mobiliser la classe dirigeante et l’opinion sur la nécessité de revoir la façon dont sont gérées les réserves hydriques.

L'OLJ / Par Philippe HAGE BOUTROS, le 03 novembre 2025 à 09h05

Le Liban mérite-t-il encore son statut de château d’eau du Moyen-Orient ?

Le barrage hydraulique de Nahr Ibrahim le 1er juin 2021. Photo d'illustration Philippe Hage Boutros

« Au Liban, on parle souvent du problème de l’électricité, mais jamais assez de celui de l’eau. Ça devrait être l’inverse. » C’est par cette observation, illustrant le désintérêt chronique des autorités pour la gestion des ressources hydriques, que le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, a entamé pour L’Orient-Le Jour son exposé sur la question. Le sujet revient à chaque période de sécheresse, comme cette année, marquée par une « pénurie d’eau inédite » qui a contraint le ministre à lancer, durant l’été, une campagne nationale pour rationaliser la consommation.Les quatre offices des eaux qui se partagent le territoire – en plus de celui du Litani, doté d’un statut particulier – étaient déjà sur le qui-vive depuis le printemps. Celui de Beyrouth et du Mont-Liban a commencé à rationner l’eau dès le 18 juin, selon Rabih Khalifé,...
commentaires (1)

surement que OUI vous diraient les mafieux qui nous vendent a prix d'or l'eau volee a l'etat lui-meme.

L’acidulé

10 h 06, le 03 novembre 2025

  surement que OUI vous diraient les mafieux qui nous vendent a prix d'or l'eau volee a l'etat lui-meme.

    L’acidulé

    10 h 06, le 03 novembre 2025

