Le Liban mérite-t-il encore son statut de château d’eau du Moyen-Orient ?

« Au Liban, on parle souvent du problème de l’électricité, mais jamais assez de celui de l’eau. Ça devrait être l’inverse. » C’est par cette observation, illustrant le désintérêt chronique des autorités pour la gestion des ressources hydriques, que le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, a entamé pour L’Orient-Le Jour son exposé sur la question. Le sujet revient à chaque période de sécheresse, comme cette année, marquée par une « pénurie d’eau inédite » qui a contraint le ministre à lancer, durant l’été, une campagne nationale pour rationaliser la consommation.Les quatre offices des eaux qui se partagent le territoire – en plus de celui du Litani, doté d’un statut particulier – étaient déjà sur le qui-vive depuis le printemps. Celui de Beyrouth et du Mont-Liban a commencé...

