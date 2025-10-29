Le printemps-été d’Élie Saab, une saison de mues

Nouvel été, nouveaux horizons. Pour la prochaine belle saison, Élie Saab imagine une aventurière prête à fendre les jungles mondaines en affichant sa montée en puissance. Animée par un esprit de liberté et d'aventure, « son aisance, sa confiance et sa fluidité s'expriment dans chaque détail de sa tenue », annonce le manifeste. Intrépide, la nouvelle muse de la maison adopte ainsi des ensembles minimalistes associés à des chaussures à plateformes. La palette de la collection balaie le spectre du beige au bronze avec des fulgurances de jaune et de rose, des percées de brocart, des franges ombrées et de l’or en cascade. Les couleurs font écho aux trésors découverts hors des sentiers battus, saturant la soie, le cuir et la toile. Les imprimés s'entrechoquent et se combinent avec désinvolture. Partout,...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte