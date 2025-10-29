Le printemps-été d’Élie Saab, une saison de mues

Pouvoir, jeu, plaisir. Tel est le triptyque sous lequel le couturier libanais lance sa collection prêt-à-porter 2026. Transgénérationnelle, avec des clins d’œil aux années 1950 toujours associées au glamour hollywoodien, cette ligne invite une abondance de références reptiliennes.
Le célèbre créateur entouré de ses mannequins lors de la dernière Fashion week parisienne. Photo DR
Nouvel été, nouveaux horizons. Pour la prochaine belle saison, Élie Saab imagine une aventurière prête à fendre les jungles mondaines en affichant sa montée en puissance. Animée par un esprit de liberté et d'aventure, « son aisance, sa confiance et sa fluidité s'expriment dans chaque détail de sa tenue », annonce le manifeste. Intrépide, la nouvelle muse de la maison adopte ainsi des ensembles minimalistes associés à des chaussures à plateformes. La palette de la collection balaie le spectre du beige au bronze avec des fulgurances de jaune et de rose, des percées de brocart, des franges ombrées et de l’or en cascade. Les couleurs font écho aux trésors découverts hors des sentiers battus, saturant la soie, le cuir et la toile. Les imprimés s'entrechoquent et se combinent avec désinvolture. Partout, des références reptiles,...
