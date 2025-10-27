Suspension d'une deuxième ONG très active, le FTDES

Après l'Association des femmes démocrates, le Forum tunisien pour les droits économique et sociaux (FTDES) a annoncé à son tour lundi la suspension de ses activités par les autorités pour une durée d'un mois.

« Le FTDES tunisien a reçu ce soir, 27 octobre 2025, une lettre officielle l'informant de la suspension de ses activités pour un mois, selon une formule déjà appliquée à d'autres organisations », a précisé dans un communiqué cette ONG très active notamment sur les questions migratoires et environnementales. Sans préciser les raisons invoquées dans la lettre, le FTDES a dit faire l'objet « depuis avril d'une série d'audits financiers et fiscaux » tout en assurant avoir « comme à son habitude, respecté toutes les procédures légales et administratives ».

Ces derniers jours, des médias locaux ont fait état de l'ouverture récente d'une enquête judiciaire pour examiner les financements étrangers reçus par diverses organisations de la société civile, dont le FTDES, I Watch, Al-Bawsala ou le média Inkyfada. Selon le site Business News, ces investigations ont déjà abouti à la dissolution de 47 associations et au gel des avoirs de 36 autres. Pour le FTDES, la suspension de ses activités représente « un nouvel épisode de la restriction de l'espace civil indépendant et une tentative flagrante de soumettre les voix libres qui ont refusé de prêter allégeance (au pouvoir) et sont restées fidèles aux valeurs de justice et de dignité ».

Depuis un coup de force à l'été 2021 du président Kais Saied par lequel il s'est emparé des pleins pouvoirs, des ONG tunisiennes et étrangères dénoncent une régression des droits et libertés dans le pays. L'organisation a promis de respecter cette décision « arbitraire et injuste » mais a réitéré son « soutien constant à toutes les luttes sociales, civiles et des droits humains dans notre pays ».

Crée dans le sillage de la révolution de 2011, le FTDES recueille des données et organise ponctuellement des mobilisations sur des questions comme la traite des migrants tunisiens et subsahariens, les droits des travailleuses agricoles et la pollution environnementale. Sa suspension suit de quelques jours une mesure identique ayant frappé l'Association tunisienne des femmes démocrates. Créée en 1989, cette association féministe a été à la pointe des luttes pour l'avènement de la démocratie en Tunisie et contre la dictature de Zine El Abidine Ben Ali, renversé en 2011 par une révolte populaire.