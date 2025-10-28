Vote des expatriés : Berry prendra-t-il sa revanche ?
Contrairement au scénario du 30 septembre, le président de la Chambre pourra tenir la séance plénière de mardi en dépit du boycott des anti-Hezbollah, grâce notamment aux joumblattistes et aux sunnites modérés.
Ali Hassan Khalil s'exprimant à l'issue d'une réunion du tandem chiite avec le président de la République, Joseph Aoun, à Baabda, le 27 octobre 2025. Photo tirée du compte X de la présidence
Cette fois-ci, Nabih Berry serait en passe de marquer dans les filets de ses adversaires. Tout semble indiquer que le président du Parlement pourra tenir la séance plénière prévue mardi à la Chambre en dépit du boycottage annoncé par les principaux blocs du camp anti-Hezbollah. Ces derniers protestent contre le refus de M. Berry d’inclure à l’ordre du jour une proposition de loi revêtue du caractère de double urgence visant à amender la loi électorale pour permettre aux expatriés d’élire les 128 députés de la métropole, au lieu de limiter leur choix à six sièges comme le veut l’article 112 du texte.Si une réédition du scénario d’avortement de la séance, comme cela s'était passé le 30 septembre dernier, est donc exclue, c’est parce que M. Berry pourra principalement compter sur le leader druze Walid Joumblatt, mais aussi sur son...
