La pression israélienne s'accentue : plus de 10 morts depuis jeudi, deux responsables du Hezbollah tués dimanche

La pression militaire israélienne exercée sur le Liban continue de croître depuis la fin de la semaine. Dimanche, l'armée de l'État hébreu a mené des frappes ciblées sur trois voitures, deux dans la Békaa, et une au Liban-Sud, tuant deux responsables du Hezbollah. Elle a également conduit une attaque sur une localité à l'ouest de Baalbeck, tuant au moins une personne de nationalité syrienne. Cela porte à douze le nombre de tués depuis jeudi par Israël au Liban.

En début d'après-midi, un drone israélien a lancé deux missiles sur une voiture au niveau de l’entrée nord de la localité frontalière de Naqoura (caza de Tyr), près du port des pêcheurs, tuant le conducteur. Il a été identifié comme étant Abdel Sayyed, un responsable du Hezbollah, propriétaire d’une station-service située près du siège de la Force intérimaire des Nations unies (Finul), sur la route principale de Naqoura, selon notre correspondant dans le Sud Mountasser Abdallah.

Plus tard dans la journée, une autre frappe israélienne de drone a touché une voiture dans la localité de Nabi Chit (Baalbeck), près du bureau de la Sûreté générale dans la localité, tuant le conducteur. C'était aussi un responsable du Hezbollah appartenant à la famille Moussaoui, précise notre correspondante dans la région Sarah Abdallah.

En fin d'après-midi, trois frappes israéliennes consécutives ont atteint une voiture, sur la route d'al-Assouad à Bouday, un village de la Békaa situé à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Baalbeck, sans faire de victime, rapporte notre correspondante. Et en début de soirée, une nouvelle frappe de drone dans la Békaa, cette fois-ci sur la localité d’el-Hafir, à l’ouest de Baalbeck, a fait un mort et un blessé, rapporte notre correspondante. Le tué, du nom d'Ahmad Taha, a été identifié comme étant de nationalité syrienne.

Netanyahu n'a pas besoin de feu vert

Cet enchaînement de bombardements meurtriers se poursuit depuis jeudi, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, sous pression américaine pour respecter le cessez-le-feu à Gaza, a bien précisé qu'il entendait continuer de frapper ses « ennemis », au Liban comme à Gaza, à sa « discrétion. » Il a ainsi dimanche n'avoir besoin d'aucun feu vert pour frapper les « ennemis d'Israël », qui est un « État indépendant ». « Notre politique de sécurité est entre nos mains », a-t-il assuré au cours d'une réunion du cabinet, avant d'ajouter : « Nous répondons à notre discrétion aux attaques, comme nous l'avons vu au Liban et tout récemment à Gaza ».

Une déclaration faite alors que, dans la même journée, l'une des envoyées de l’administration américaine a Liban, Morgan Ortagus, s’est rendue dimanche à un poste d’observation du commandement Nord de l’armée israélienne proche de la frontière libanaise, ont rapporté plusieurs médias israéliens. Elle était accompagnée de plusieurs autres responsables américains et israéliens, dont le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

En outre, une personne a été modérément blessée dans la localité frontalière de Aïtaroun (caza de Bint Jbeil) dimanche, à la suite de l'explosion d’un engin suspect provenant des reliquats de la guerre. La déflagration a été provoquée par un feu allumé par des habitants du village.

L'armée israélienne a également poursuivi ses attaques sur des engins de chantier. Dans la nuit de samedi à dimanche vers 3h40, un drone israélien a largué une bombe sur une pelleteuse appartenant au Conseil du Sud, utilisée pour déblayer les décombres dans la localité frontalière de Blida (caza de Marjeyoun). La frappe a provoqué d’importants dégâts matériels, sans toutefois faire de victimes, rapporte notre correspondant.

Un combattant de la force Radwan tué samedi

Samedi avait aussi été marqué par plusieurs frappes meurtrières, la dernière de la journée ayant tué à Qlaylé, selon l'armée israélienne, un « un combattant de la force Radwan », l’unité d’élite du Hezbollah, selon un message sur X de son porte-parole arabophone, Avichay Adraee. La victime, tuée alors qu'elle circulait à moto, a été identifiée comme étant Mohammad Akram Arabiya, dont le nom a été par ailleurs cité dans un communiqué d’hommage publié par le Hezbollah. Le ministère libanais de la Santé avait confirmé sa mort samedi soir. L'armée israélienne, l’accuse d’avoir « encouragé les tentatives de reconstruction des capacités de combat du Hezbollah et contribué aux tentatives de reconstruction de ses infrastructures », poursuit le message. Un autre homme, également membre du Hezbollah selon le parti, avait été tué dans une frappe ciblée en début d'après-midi samedi, dans la région de Jebchit.