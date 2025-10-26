Deux nouveaux raids israéliens dans la Békaa, après les frappes meurtrières sur Nabi Chit et Naqoura | Direct

Deux membres du Hezbollah tués : l’armée israélienne se félicite d’avoir éliminé « en une heure » le « représentant du parti » à Bayada, et un « trafiquant d’armes »
L’armée israélienne s’est félicitée d’avoir tué dimanche, lors de deux attaques sur deux voitures en début d’après-midi à Naqoura (Liban-Sud) puis à Nabi Chit (Békaa) respectivement le « représentant local du Hezbollah dans la localité de Bayada », et « un trafiquant et contrebandier d’armes » du parti, « en l’espace d’une heure », dans un message sur X de son porte-parole arabophone, Avichay Adraee.
Le membre du Hezbollah tué à Naqoura, Abdel Mahmoud Sayyed, était « chargé des relations entre le parti et les habitants de la région dans les domaines économiques et militaires, et aurait participé aux tentatives de reconstitution des capacités militaires du Hezbollah dans le village » de Bayada.
Dans la Békaa, Israël affirme avoir tué Ali Hussein Moussaoui, un « trafiquant et contrebandier d’armes ». Il aurait oeuvré à « l’achat, au transport et à la contrebande d’armes et de matériel militaire de la Syrie vers le Liban, jouant un rôle clé dans la reconstruction et l’armement du Hezbollah ».
L’armée israélienne n’a toutefois pas commenté la frappe sur la localité d’el-Hafir, à l'ouest de Baalbeck, ayant faut deux morts, dont un syrien, selon notre correspondante dans la région.
Le bilan de la frappe israélienne sur el-Hafir, dans la Békaa monte à deux morts
La frappe israélienne de drone ayant visé la localité d’el-Hafir, à l'ouest de Baalbeck, s’élève désormais à deux morts et un blessé, rapporte notre correspondante dans la région.
L'attaque s’est produite près d’une maison habitée, dans l’un des vergers de la localité, précise notre correspondante.
Liban-Sud : un drone israélien s’écrase près d’une position de la Finul à Kfar Kila
Selon les informations de notre correspondant, un drone israélien s’est écrasé à proximité d’une position de la Finul située près du village frontalier de Kfar Kila (caza de Marjeyoun).
Il n’est pas clair à ce stade si l’engin a été abattu ou s’il s’est tombé accidentellement.
Contactée par notre publication, la Finul n’était pas immédiatement disponible pour une demande de commentaires.
Ortagus en visite dans un poste de l’armée israélienne près de la frontière libanaise
L’une des envoyées de l’administration américaine a Liban, Morgan Ortagus, s’est rendue dimanche à un poste d’observation du commandement Nord de l’armée israélienne proche de la frontière libanaise, ont rapporté plusieurs médias israéliens.
Celle-ci était accompagnée de plusieurs autres responsables américains et israéliens, dont le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.
La délégation comprenait également l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, l’ambassadeur d’Israël à Washington, Yechiel Leiter, le commandant du front Nord, le général Rafi Milo, ainsi que des représentants du Commandement central américain (CENTCOM) et du Conseil de sécurité nationale.
Békaa : Un mort dans une nouvelle frappe de drone israélienne
Une nouvelle frappe de drone israélienne dans la Békaa, cette fois-ci sur la localité d’el-Hafir, au carrefour de Flaoué, à l’ouest de Baalbeck, a fait un mort et un blessé, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. Leur identité n’était pas immédiatement connue.
Békaa : frappes israéliennes sur une voiture sur la route d’al-Aswad à Bouday
Trois frappes israéliennes consécutives ont visé une voiture sur la route d’al-Aswad à Bouday, un village de la Békaa situé à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Baalbeck, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. Aucun bilan d’éventuelles victimes n’est immédiatement disponible.
Quarante enfants palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée en 2025, selon un rapport de l'ONU
D’après un rapport de l'ONU, l'armée israélienne a tué 40 enfants en Cisjordanie occupée en 2025, soit 20 % de l'ensemble des victimes palestiniennes ayant péri dans le territoire depuis le début de l’année.
L'étude ajoute que depuis octobre 2023, au moins 77 Palestiniens sont morts en détention dans les geôles israéliennes, tandis que plus de 3 000 personnes ont été déplacées en raison des violences commises par les colons en Cisjordanie.
Au total, plus de 1 000 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis le 7 octobre 2023 en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, toujours selon l'ONU.
Israël déclare qu'il maintiendra un « contrôle total » sur la sécurité dans la bande de Gaza
Un porte-parole du gouvernement israélien a déclaré qu'Israël maintiendrait un « contrôle total sur la sécurité dans la bande de Gaza », affirmant que l'armée israélienne continuerait à superviser les opérations de sécurité même après la fin de la phase actuelle des combats, rapporte Reuters.
Ce même porte-parole a également indiqué que des équipes de la Croix-Rouge, ainsi qu'un convoi égyptien, avaient été autorisées dimanche à franchir la ligne jaune imposée par l'armée israélienne à Gaza, pour poursuivre les recherches des 13 dernières dépouilles d'otages restants.
Par ailleurs, des membres du Hamas auraient été autorisés à se joindre aux équipes de la Croix‑Rouge dans des zones contrôlées par l’armée israélienne dans le sud de l'enclave, notamment à Rafah et à Khan Younès, dans le cadre de ces recherches, selon des médias israéliens et qataris.
Békaa : Le tué dans la frappe israélienne ciblée sur une voiture dans la Békaa, était un membre du Hezbollah, appartenant à la famille Moussaoui, rapporte notre correspondante dans la région
Liban-sud : un blessé après une explosion accidentelle à Aïtaroun
Une personne a été modérément blessée dans la localité frontalière de Aïtaroun (caza de Bint Jbeil), à la suite d’une explosion d’un engin suspect provenant des restes de la guerre provoquée par un feu allumé par des habitants du village.
Békaa : Un mort suite à une frappe de drone israélienne à Nabi Chit (Baalbeck)
Une frappe de drone israélienne a visé une voiture dans la localité de Nabi Chit (Baalbeck), près du centre de la Sûreté générale dans la localité, tuant le conducteur, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah.
Liban-Sud : le conducteur tué à Naqoura était propriétaire d'une station service et membre du Hezbollah
Le conducteur tué dans les deux frappes israéliennes sur une voiture à Naqoura (caza de Tyr) était un membre du Hezbollah, rapporte notre correspondant dans le Sud. Il a été identifié comme étant Abdel Sayyed, un propriétaire d’une station-service située près du siège de la Force intérimaire des Nations unies dans le sud du Liban (Finul), sur la route principale de Naqoura, précise notre correspondant.
Netanyahu affirme qu'Israël aura un droit de veto sur les membres de la force de sécurité à Gaza
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a encore affirmé qu'Israël aurait un droit de veto sur les membres de la force en charge de sécuriser l'après-guerre à Gaza, que Washington tente de mettre sur pied dans la foulée du cessez-le-feu avec le Hamas.
« Nous avons (...) clairement indiqué aux forces internationales qu'Israël déciderait quelles forces sont inacceptables pour nous », a déclaré le Premier ministre qui est opposé au déploiement de forces turques, en préambule d'une réunion du cabinet.
Netanyahu affirme n'avoir besoin d'aucun feu vert pour frapper les ennemis d'Israël, au Liban et à Gaza
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré n'avoir besoin d'aucun feu vert pour frapper les ennemis d'Israël, qui est un « État indépendant », a-t-il affirmé. Une déclaration faite alors que l'armée israélienne a frappé ces dernières heures, malgré les trêves en vigueur, Gaza et le Liban-Sud.
« Notre politique de sécurité est entre nos mains », a-t-il assuré lors d'une réunion du cabinet, avant d'ajouter: « Nous répondons à notre discrétion aux attaques, comme nous l'avons vu au Liban et tout récemment à Gaza ».
À Gaza, dimanche soir, une frappe israélienne sur le Jihad islamique a fait au moins un mort à Nousseirat. Au Liban-Sud, des bombardements menés par des drones sur des véhicules ont tué deux hommes, samedi soir à Qlaylé et dimanche en début d'après-midi à Naqoura.
M. Netanyahu s'exprimait après une semaine au cours de laquelle il a reçu la visite d'une série de hauts responsables américains cherchant à consolider le cessez-le-feu en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre.
Liban-Sud : le conducteur visé par les frappes israéliennes à Naqoura a été tué, rapporte notre correspondant.
Liban-Sud : frappe de drone israélienne sur une voiture à Naqoura, le conducteur grièvement blessé
Un drone israélien a lancé deux missiles sur une voiture au niveau de l’entrée nord de la localité frontalière de Naqoura (caza de Tyr), près du port des pêcheurs, rapporte notre correspondant. Le conducteur a été grièvement blessé, selon les premières informations disponibles.
La voiture a pris feu, selon les témoignages d’habitants. Des flammes s’échappent du lieu visé, selon une image transmise à notre correspondant.
Gaza : le Jihad islamique rejette les accusations israéliennes selon lesquelles il aurait « planifié une attaque » contre des soldats israéliens
En réponse aux allégations de l’armée israélienne pour justifier sa frappe ayant fait au moins un mort samedi soir à Nousseirat, dans le nord de la bande de Gaza, le Jihad islamique a publié dimanche un communiqué pour démentir le fait que sa branche armée était munie d’une telle intention.
« L'affirmation de l'armée israélienne selon laquelle les cadres des Brigades al-Quds à Nouseirat se préparaient hier à une action imminente est une pure invention et une fabrication par laquelle l'occupation cherche à justifier son agression et sa violation du cessez-le-feu », a déclaré le groupe armé palestinien, dénonçant une « fausse accusation » et une « calomnie ».
Le mouvement a par ailleurs appelé les pays médiateurs du cessez-le-feu à « contraindre » Israël à cesser ses attaques contre l'enclave.
L’armée israélienne mène une série d’arrestations en Cisjordanie occupée
Les forces israéliennes ont mené de nouvelles opérations à l’aube dimanche matin en Cisjordanie occupée, arrêtant 13 Palestiniens, dont sept à Ramallah, selon l’agence de presse Wafa. Au cours de ces incursions, elles ont notamment arrêté cinq personnes à Hébron et blessé par balle une autre à al-Ram, près de Jérusalem.
Parmi les individus arrêtés, figure Zein Barghouti, qui avait été libéré dans le cadre d’un précédent échange de prisonniers lors du cessez-le-feu de courte durée début 2025 dans la bande de Gaza, selon la même source.
Les forces israéliennes ont par ailleurs perquisitionné plusieurs maisons à Naplouse, sans procéder à des arrestations.
Liban-Sud : un drone israélien a largué dans la matinée une bombe sonore sur le village frontalier de Aïta el-Chaab (caza de Bint Jbeil).
Le Hamas va pénétrer dans de nouvelles zones de Gaza pour rechercher des corps d’otages
Le chef de l’équipe de négociation du Hamas, Khalil Hayyé, a déclaré que des forces du mouvement palestinien entreront prochainement dans de nouvelles zones de la bande de Gaza afin d'y rechercher les corps d’otages n'ayant pas encore été retrouvés.
« Il ne sera pas donné à Israël de prétexte pour reprendre la guerre », a-t-il affirmé samedi dans un entretien accordé à al-Jazeera. Il a également indiqué que le Hamas n’a « aucune objection » à ce qu’une personnalité nationale vivant à Gaza administre l'enclave, soulignant que l’organisation transférera tous les pouvoirs administratifs à l’instance de gestion de la bande, y compris dans le domaine de la sécurité. « Un accord existe avec le Fateh concernant le déploiement de forces internationales chargées d’assurer le suivi du cessez-le-feu », a-t-il ajouté.
Gaza : un Palestinien tué et quatre blessés dans une frappe israélienne nocturne, visant le Jihad islamique selon l'armée
Au moins une personne a été tuée et quatre autres ont été blessées lors d’une frappe israélienne de drone pendant la nuit ayant visé le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué une source au sein de l’hôpital al-Awda à Al Jazeera.
L’armée israélienne avait déclaré dans un communiqué avoir mené cette attaque contre un membre du groupe armé palestinien du Jihad islamique.
Katz ordonne à l'armée israélienne de détruire les tunnels de Gaza
Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que l'armée israélienne avait reçu l'ordre de commencer à détruire les tunnels situés du côté israélien de la « ligne jaune » à Gaza, la partie de l'enclave palestinienne qui reste sous contrôle israélien dans le cadre du cessez-le-feu actuel.
Dans un message publié sur X, M. Katz a déclaré que la destruction des tunnels était la « mission centrale » de l'armée, affirmant que 60 % d'entre eux étaient encore intacts. Il a ajouté que cette décision avait été prise après des discussions avec de hauts responsables américains.
La controversée GHF se dit prête à reprendre ses distributions d'aide à Gaza
La fondation humanitaire de Gaza (GHF), organisation privée soutenue par Israël et les États-Unis, s'est dit prête samedi à reprendre ses distributions à la population de la bande de Gaza, selon un message du porte-parole de l'organisation sollicitée par l'AFP.
L'organisme au financement opaque a été vivement critiqué par l'ONU et les ONG humanitaires internationales depuis son déploiement en mai dans le territoire palestinien en guerre. Ses opérations ont été entachées par la mort de plus de 1.000 personnes tuées à proximité de ses sites, selon le bureau des droits de l'Homme de l'ONU.
Cette annonce a été faite par la GHF alors que Reuters faisait état vendredi d'un plan étudié par Washington concernant les mécanismes d'aide humanitaire à Gaza.
Rubio dit qu'il n'envisage pas de division permanente de Gaza
Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré samedi qu'il n'envisageait pas une division permanente de la bande de Gaza, alors que les troupes israéliennes contrôlent depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu environ la moitié du territoire palestinien.
Dans le cadre du cessez-le-feu négocié sous l'égide des États-Unis, l'armée israélienne s'est repositionnée à l'est d'une « ligne jaune » qui court du nord au sud de la bande de Gaza, et conserve ainsi le contrôle d'environ la moitié du territoire palestinien. Les États-Unis ont exclu que l'aide à la reconstruction aille à la zone contrôlée pour le moment par le Hamas.
M. Rubio a déclaré qu'une force internationale, que les États-Unis tentent de mettre en place, serait déployée pour assurer la sécurité dans toute la bande de Gaza. « Je pense qu'en fin de compte, l'objectif de la force de stabilisation est de déplacer cette ligne jusqu'à ce qu'elle couvre, espérons-le, toute la bande de Gaza, ce qui signifie que toute la bande de Gaza sera démilitarisée », a déclaré M. Rubio aux journalistes dans son avion le menant d'Israël au Qatar.
Un convoi égyptien à Gaza pour aider à retrouver des corps d'otages
Un convoi égyptien de véhicules et de camions transportant des engins lourds de chantier est entré dans la bande de Gaza dans la nuit de samedi à dimanche en vue d'aider à localiser les corps d'otages enlevés par le Hamas, selon des images de l'AFPTV. Les véhicules ont été filmés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
Selon le Times of Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a personnellement approuvé l'entrée d'une équipe égyptienne accompagnée de plusieurs véhicules d'ingénierie pour aider à localiser les corps. « Il s'agit d'une équipe technique », a précisé le cabinet de M. Netanyahu, cité par le journal. « Elle se rend sur place uniquement pour localiser les otages assassinés ».
➡️ Plus de détails ici.
Liban-Sud : survols intenses de drones israéliens, à basse altitude
Plusieurs drones israéliens survolent à basse altitude des localités des régions de Tyr, Nabatiyé et Zahrani.
Une habitante d’Adloun, sur la côte entre Saïda et Tyr, a expliqué à notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah, s’être « réveillée au bruit du drone ». « On aurait dit qu’il était à l’intérieur de la maison » a-t-elle ajouté.
Le mouvement des drones s’est nettement intensifié ces derniers jours au-dessus des villages et localités du Sud. À Beyrouth également, le survol des drones, et leur vrombissement, est de nouveau fréquent depuis une semaine.
Liban-Sud : un drone de l'armée israélienne vise une nouvelle fois une pelleteuse
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h40 du matin, un drone israélien a largué une bombe sur une pelleteuse appartenant au Conseil du Sud et utilisée pour enlever les décombres dans la localité frontalière de Blida (caza de Marjayoun). La frappe a provoqué d’importants dégâts matériels, sans toutefois faire de victimes, rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.
Liban-Sud : l’armée israélienne revendique la frappe de drone sur Qlaylé ayant tué un membre du Hezbollah
Selon un communiqué du porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, la frappe de drone ayant fait un mort samedi soir dans le village de Qlaylé (caza de Tyr) a visé « un membre de la force Radwane », l’unité d’élite du Hezbollah.
La victime a été identifiée comme étant Mohammad Akram Arabiya, dont le nom a été par ailleurs cité dans un communiqué d’hommage publié par le Hezbollah, indiquant que ses funérailles se tiendront ce dimanche dans son village natal. Le ministère de la Santé au Liban avait confirmé sa mort samedi soir.
L'armée israélienne, l’accuse d’avoir « encouragé les tentatives de reconstruction des capacités de combat du Hezbollah et a contribué aux tentatives de reconstruction de ses infrastructures », poursuit le communiqué.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et Moyen-Orient, et notamment à Gaza et au Liban-Sud, qui restent bombardés régulièrement par l'armée israélienne malgré les trêves en vigueur.
