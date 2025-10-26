Deux nouveaux raids israéliens dans la Békaa, après les frappes meurtrières sur Nabi Chit et Naqoura | Direct

Deux hommes, des membres du Hezbollah, ont été tués dans des frappes israéliennes de drones sur Nabi Chit, dans la Békaa et Naqoura, au Liban-Sud.

Netanyahu a affirmé ne pas avoir besoin de « feu vert » pour bombarder ses ennemis dans la région, que ce soit au Liban ou à Gaza.

Marco Rubio estime qu'il n'y aura pas de division permanente de Gaza.

L'armée israélienne a revendiqué une frappe sur le Jihad islamique dans l'enclave palestinienne, qui a fait au moins un mort.Deux hommes, des membres du Hezbollah, ont été tués dans des frappes israéliennes de drones sur Nabi Chit, dans la Békaa et Naqoura, au Liban-Sud.

Netanyahu a affirmé ne pas avoir besoin de « feu vert » pour bombarder ses ennemis dans la région, que ce soit au Liban ou à Gaza.

Marco Rubio estime qu'il n'y aura pas de division permanente de Gaza.

L'armée israélienne a revendiqué une frappe sur le Jihad islamique dans l'enclave palestinienne, qui a fait au moins un mort.