Gaza: l'organisation privée GHF se dit prête à reprendre ses distributions d'aide

La fondation humanitaire de Gaza (GHF), organisation privée soutenue par Israël et les Etats-unis, s'est dit prête samedi à reprendre ses distributions à la population de la bande de Gaza, selon un message du porte-parole de l'organisation sollicitée par l'AFP.

L'organisme au financement opaque a été vivement critiqué par l'ONU et les ONG humanitaires internationales depuis son déploiement en mai dans le territoire palestinien en guerre.

Ses opérations ont été entachées par la mort de plus de 1.000 personnes tuées à proximité de ses sites, selon le bureau des droits de l'Homme de l'ONU.

"La GHF a été priée de suspendre ses opérations pendant la phase de libération des otages, qui est toujours en cours", indique par email Chapin Fay, porte-parole de l'organisation. Le Hamas doit encore rendre 13 dépouilles d'otages retenues à Gaza.

"Bien que la situation reste mouvante sur le terrain, GHF a reçu pour instruction de se tenir prête à reprendre ses activités et, en particulier, de ne prendre aucune mesure qui nous empêcherait de reprendre immédiatement nos opérations".

GHF assure disposer de "camions chargés d'aide humanitaire et prêts à reprendre la distribution directe d'aide au peuple palestinien".

Le plan Trump qui a servi de base à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas prévoit l'entrée de 600 camions par jour. Jeudi, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a assuré qu'actuellement seuls 200 à 300 camions y pénétraient quotidiennement.

La GHF, officiellement basée aux États-Unis, a lancé ses opérations fin mai, après près de trois mois de total blocus humanitaire imposé par Israël, écartant le système d'aide mis en place par l'ONU.

L'organisme privé a affirmé être devenu depuis le principal fournisseur d'aide, mais les autres organisations refusent de travailler avec lui.

La GHF disposait de quatre centres de distribution dans la bande de Gaza, le système onusien qu'elle a remplacé en avait 400.

Après la libération des otages vivants encore détenus à Gaza, rapatriés en Israël le 13 octobre, la GHF avait indiqué à l'AFP que "seul le site "SDS4", pour site de distribution sécurisé, situé à Khan Younes "a été démantelé".

En août, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies avaient appelé à la dissolution immédiate de la GHF, affirmant que l'aide qu'elle distribue est "exploitée à des fins militaires et géopolitiques secrètes".

