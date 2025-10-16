Menu
Moyen-Orient - ÉCLAIRAGE

Le « Conseil de la paix », une transition à plusieurs inconnues pour l’après-Hamas à Gaza

L'organe supervisera la reconstruction de l'enclave, mais risque surtout de prolonger son contrôle international et retarder la souveraineté palestinienne.

Par Clara HAGE, le 16 octobre 2025 à 00h00

Le « Conseil de la paix », une transition à plusieurs inconnues pour l’après-Hamas à Gaza

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahu quittent le pays à l'issue d'une conférence de presse conjointe dans la salle à manger d'État de la Maison Blanche à Washington, DC, le 29 septembre 2025. (Jim WATSON / AFP)

À défaut d’avoir obtenu le prix Nobel de la paix cette année, Donald Trump se réserve une place à la hauteur de l’opinion qu’il a de lui-même dans l’avenir de Gaza : le président américain prévoit de présider le « Conseil de la paix », censé superviser la gouvernance transitoire de l’enclave. Ce « nouvel organe international de transition (...) définira le cadre et gérera le financement de la reconstruction de Gaza jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne (AP) ait terminé son programme de réformes », stipule le point 9 du plan américain décliné en vingt propositions, qui mentionne aussi l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair pour diriger cet embryon gouvernemental aux faux-airs de mandat de la SDN. L’Égypte devrait également y prendre part, « espère » Donald Trump, interrogé le 13 octobre sur la participation du président Abdel...
