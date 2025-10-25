Salam au pape Léon XIV : Les Libanais vous attendent

« Les Libanais vous attendent ». Le Premier ministre Nawaf Salam a affiché samedi matin, devant le pape Léon XIV au Vatican, l’enthousiasme des Libanais à l’approche de sa visite apostolique au pays du Cèdre, prévue du 30 novembre au 2 décembre.

« Les Libanais, quelles que soient leurs appartenances, attendent la visite avec joie », a affirmé M. Salam au souverain pontife, selon un message publié sur X, après avoir annoncé cette semaine qu'il se rendrait au Vatican, en marge de la visite du pape au Liban. « Sa Sainteté a réaffirmé son attachement au message du Liban et son soutien au peuple palestinien. Je lui ai assuré que l'unité, la souveraineté et la liberté du Liban sont un droit pour tous les Libanais. La paix dans la région ne sera possible que par le biais de la justice et notamment le droit des Palestiniens à un État indépendant », a ajouté le Premier ministre.

Dimanche, alors qu’il recevait le président libanais Joseph Aoun, en marge de la cérémonie de canonisation de l’évêque Ignace Maloyan, le pape Léon XIV a qualifié ce déplacement au Liban de « message de paix et d’espérance ».

Le Saint-Père effectuera sa visite apostolique au Liban après une étape en Turquie du 27 au 30 novembre pour le 1 700ᵉ anniversaire du Concile de Nicée, un événement majeur de l’histoire de la chrétienté. Ce voyage constituera sa première tournée à l’étranger depuis son élection le 8 mai dernier.

Courant septembre, des sources vaticanes avaient indiqué que des préparatifs étaient en cours pour ce voyage au Liban, sans plus de détails, suscitant l’enthousiasme des fidèles du pays, alors que le pape François n’avait pas pu s’y rendre.