Bloc 8 : face aux polémiques, Saddi défend un contrat a priori moins avantageux pour le Liban 

Le navire d’exploration pétrolière Tungsten Explorer au large des côtes libanaises, le 25 février 2020. Photo d’archives AFP
« Que le gouvernement ait décidé d’approuver le contrat avec le consortium ou de le refuser, les détracteurs auraient toujours trouvé moyen de nous critiquer en invoquant le contre-pied de cette décision ». C’est par ces quelques mots que répond à L’Orient-Le Jour le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, au sujet des critiques qui lui sont adressées suite à la ratification du Conseil des ministres, jeudi, de l’attribution de l’accord d’exploration et de production dans le bloc 8 de la Zone économique exclusive (ZEE) au consortium formé par le français TotalEnergies, l’italien Eni et Qatar Energy.Car à peine adoptée, cette décision a immédiatement fait polémique dans les médias libanais invoquant les conditions moins favorables imposées par le consortium et acceptées par le gouvernement. « Le Liban ne devait pas renoncer à des...
en verite ON nous oblige a le dire : du bla bla a n'en + finir, de l'imbroglio digne du pire des thrillers coreens, pourquoi s'y intéresser vu que l'on n'y comprendra jamais rien,,,, surtout pas le verite vraie !
10 h 15, le 25 octobre 2025