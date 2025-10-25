Menu
Économie - Gaz offshore

Bloc 8 : face aux polémiques, Saddi défend un contrat a priori moins avantageux pour le Liban 

Le contrat du consortium porte sur une durée de trois ans pour la réalisation de l’étude sismique, et de deux années supplémentaires pour y forer un puits. 

L'OLJ / Par Fouad GEMAYEL, le 25 octobre 2025 à 00h00

Le navire d’exploration pétrolière Tungsten Explorer au large des côtes libanaises, le 25 février 2020. Photo d’archives AFP

« Que le gouvernement ait décidé d’approuver le contrat avec le consortium ou de le refuser, les détracteurs auraient toujours trouvé moyen de nous critiquer en invoquant le contre-pied de cette décision ». C’est par ces quelques mots que répond à L’Orient-Le Jour le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, au sujet des critiques qui lui sont adressées suite à la ratification du Conseil des ministres, jeudi, de l’attribution de l’accord d’exploration et de production dans le bloc 8 de la Zone économique exclusive (ZEE) au consortium formé par le français TotalEnergies, l’italien Eni et Qatar Energy.Car à peine adoptée, cette décision a immédiatement fait polémique dans les médias libanais invoquant les conditions moins favorables imposées par le consortium et acceptées par le gouvernement. « Le Liban ne devait pas renoncer à des...
en verite ON nous oblige a le dire : du bla bla a n'en + finir, de l'imbroglio digne du pire des thrillers coreens, pourquoi s'y intéresser vu que l'on n'y comprendra jamais rien,,,, surtout pas le verite vraie !

L’acidulé

10 h 15, le 25 octobre 2025

  • Difficile de se faire une opinion pour les non initiés. On relève cependant l’absence des sociétés américaines ! Est-ce un signe négatif ? Pensent-elles que l’heure n’est pas encore venue d’exploiter nos champs ? Par ailleurs, les Russes autrefois intéréssés se sont retirés du consortium. De plus est-ce courant de voir des sociétés faire gratuitement les études sismiques ? C’est bien les experts qui peuvent répondre et on espère lire encore plus d’articles dans l’OLJ sur le sujet.

    Goraieb Nada

    07 h 32, le 25 octobre 2025

