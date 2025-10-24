Faisant fi des visites ministérielles au Liban-Sud, l'armée israélienne poursuit ses bombardements meurtriers

L’armée israélienne a mené vendredi de nouvelles frappes meurtrières au Liban-Sud, touchant notamment une voiture en circulation dans la localité de Toul, dans le caza de Nabatiyé. Le conducteur du véhicule ainsi qu'une femme, ont été tués dans cette attaque, après que des passants et des secouristes ont tenté de les extirper du véhicule en flammes.

Les deux victimes ont été identifiées comme étant Abbas Karaki et Hiba Choucair. Deux autres personnes ont également été blessées par le tir, qui a détruit plusieurs vitrines de commerces avoisinants, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.

Quelques heures plus tard, l’armée israélienne a affirmé dans un message publié sur X que Abbas Karaki était « le responsable de la logistique du front sud » du Hezbollah. Elle l’accuse d’avoir « supervisé la reconstruction des capacités de combat et des infrastructures du Hezbollah au sud du fleuve Litani », selon le texte publié par son porte-parole arabophone, Avichay Adraee.

Le Hezbollah a de son côté publié un communiqué rendant hommage à son « martyr tombé sur la route de Jérusalem », précisant que ses funérailles auront lieu samedi dans son village natal de Harouf (caza de Nabatiyé).

Selon l’Agence nationale d'information (ANI, officielle), l’un des frères de la victime, Radwan Karaki, avait déjà été tué pendant la guerre ouverte de l’automne 2024 entre le Hezbollah et Israël. Dans un premier temps, l'une des victimes avait été identifiée à tort comme étant Hussein el-Abed Hamdane, blessé dans l'attaque des bipeurs du Hezbollah en septembre 2024, qui s'est révélé être le propriétaire du véhicule ciblé.

Outre ce raid mortel, l'armée israélienne a mené d'autres attaques dans plusieurs secteurs du Liban-Sud. Un drone de l'armée israélienne a largué une bombe sonore sur Dhaïra (Tyr), tandis qu'un autre engin du même type a tiré un missile sur une maison déjà détruite de l'est de Meis el-Jabal (Marjeyoun). Ces frappes n'ont pas fait de blessés, selon les informations de notre correspondant.

Plus tard dans l'après-midi, un drone israélien a largué une bombe assourdissante sur la zone de Wadi al-Asafir, en périphérie de Khiam (caza de Marjeyoun). De plus, des soldats israéliens ont mené dans la même zone une opération de ratissage avec des armes automatiques, après s’y être introduit depuis leur position située sur la colline occupée de Hamames, au sud du Khiam.

Par ailleurs, des drones israéliens ont survolé plusieurs villages de la région de Zahrani et Saïda, épargnant cette fois la banlieue sud de Beyrouth.

Nouveaux projets de reconstruction

Ces nouvelles attaques israéliennes meurtrières, dans la lignée de celles menées ces derniers jours contre le Liban-Sud et la Békaa, ont coïncidé avec les visites de deux membres du gouvernement au Liban-Sud : le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi, et la ministre des Affaires sociales Hanine Sayed.

Après un survol en hélicoptère au-dessus au-dessus des villages frontaliers et le long de la ligne bleue, M. Raggi s'est rendu au siège de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) à Naqoura (Tyr). Il a déclaré que « l'étendue des dégâts renforce notre détermination à libérer nos terres et récupérer le monopole des armes et le pouvoir de décision concernant la guerre et la paix ».

Pendant sa tournée à Tyr, Mme Sayed a annoncé le lancement de nouveaux projets de reconstruction du Liban-Sud, précisant qu’une « stratégie globale de reconstruction et de relance est en préparation ». Elle a ajouté que ce chantier comprenait « des projets prêts à être exécutés dans les zones sinistrées », notamment celui financé par la Banque mondiale à hauteur de 250 millions de dollars, qui est actuellement dans sa « phase préparatoire finale », ainsi qu’un projet agricole conduit par le Conseil du développement et de la reconstruction.