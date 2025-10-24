Menu
Moyen-Orient - Éclairage

« Continuez à chevaucher vos chameaux » : Smotrich enterre un peu plus la normalisation avec Riyad

Les propos du ministre israélien d’extrême droite aux Finances ont suscité une vive polémique, le poussant à présenter des excuses. 

L'OLJ / Par Noura DOUKHI, le 24 octobre 2025 à 19h41

« Continuez à chevaucher vos chameaux » : Smotrich enterre un peu plus la normalisation avec Riyad

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, s’exprime lors d’un rassemblement avec ses partisans, à Sderot, en Israël, le 26 octobre 2022. Photo Gil Cohen-Magen/AFP

Ses propos ne font qu’ajouter de l’huile sur le feu d’une relation déjà mise à mal depuis le 7 octobre 2023. Le ministre israélien d’extrême droite aux Finances, Bezalel Smotrich, adepte des provocations, a lancé jeudi au sujet d’une éventuelle normalisation des relations entre son pays et le royaume saoudien : « Si l’Arabie saoudite nous dit que la normalisation est en échange d’un État palestinien, alors non merci, mes amis. » Et d’ajouter : « Continuez à chevaucher vos chameaux dans le désert saoudien », selon des déclarations rapportées par plusieurs médias israéliens. Des commentaires ayant déclenché une vague de critiques sur la scène interne, à l’heure où une grande partie de la classe politique souhaite que Riyad rejoigne les accords d’Abraham normalisant les relations avec l’État hébreu. « À nos amis du royaume d’Arabie saoudite...
commentaires (4)

Les chiens aboientك, la caravane passe !

Politiquement incorrect(e)

12 h 52, le 25 octobre 2025

Commentaires (4)

  • Les chiens aboientك, la caravane passe !

    Politiquement incorrect(e)

    12 h 52, le 25 octobre 2025

  • smotrich , c bien lui le trublion d'israel actuellement mis en banc ? smotrich retour vers son gabarit "originel", un fou furieux devenu caduc ?

    L’acidulé

    10 h 17, le 25 octobre 2025

  • Pas surprenant que ces gens là aient inventé le terrorisme. C’est bien eux qui avaient ouvert la danse en dynaminant dans les années quarante, l’hôtel king David à Jérusalem, siège des Anglais…qui pourtant leurs avaient gentiment offert la Palestine ! Drôle de reconnaissance ! Prendre et réclamer c’est bien la façon de ces affreux enragés. Et dire qu’ils se font appeler peuple élu de Dieu. Pauvre Dieu, que de crimes pérpétrés en ton nom.

    Goraieb Nada

    08 h 33, le 25 octobre 2025

  • Quel abruti! C'est que lui et nos barbus mercenaires on beaucoup en commun! Ca suffit, on en a assez des fanatiques illumines de tous les cotes.......

    Cadmos

    20 h 06, le 24 octobre 2025

