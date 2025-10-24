« Continuez à chevaucher vos chameaux » : Smotrich enterre un peu plus la normalisation avec Riyad

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, s’exprime lors d’un rassemblement avec ses partisans, à Sderot, en Israël, le 26 octobre 2022. Photo Gil Cohen-Magen/AFP
Ses propos ne font qu’ajouter de l’huile sur le feu d’une relation déjà mise à mal depuis le 7 octobre 2023. Le ministre israélien d’extrême droite aux Finances, Bezalel Smotrich, adepte des provocations, a lancé jeudi au sujet d’une éventuelle normalisation des relations entre son pays et le royaume saoudien : « Si l’Arabie saoudite nous dit que la normalisation est en échange d’un État palestinien, alors non merci, mes amis. » Et d’ajouter : « Continuez à chevaucher vos chameaux dans le désert saoudien », selon des déclarations rapportées par plusieurs médias israéliens. Des commentaires ayant déclenché une vague de critiques sur la scène interne, à l’heure où une grande partie de la classe politique souhaite que Riyad rejoigne les accords d’Abraham normalisant les relations avec l’État hébreu. « À nos amis du royaume d’Arabie saoudite...
Ses propos ne font qu’ajouter de l’huile sur le feu d’une relation déjà mise à mal depuis le 7 octobre 2023. Le ministre israélien d’extrême droite aux Finances, Bezalel Smotrich, adepte des provocations, a lancé jeudi au sujet d’une éventuelle normalisation des relations entre son pays et le royaume saoudien : « Si l’Arabie saoudite nous dit que la normalisation est en échange d’un État palestinien, alors non merci, mes amis. » Et d’ajouter : « Continuez à chevaucher vos chameaux dans le désert saoudien », selon des déclarations rapportées par plusieurs médias israéliens. Des commentaires ayant déclenché une vague de critiques sur la scène interne, à l’heure où une grande partie de la classe politique souhaite que Riyad rejoigne les accords d’Abraham normalisant les relations avec l’État...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Les chiens aboientك, la caravane passe !
12 h 52, le 25 octobre 2025