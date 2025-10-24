« Continuez à chevaucher vos chameaux » : Smotrich enterre un peu plus la normalisation avec Riyad

Ses propos ne font qu’ajouter de l’huile sur le feu d’une relation déjà mise à mal depuis le 7 octobre 2023. Le ministre israélien d’extrême droite aux Finances, Bezalel Smotrich, adepte des provocations, a lancé jeudi au sujet d’une éventuelle normalisation des relations entre son pays et le royaume saoudien : « Si l’Arabie saoudite nous dit que la normalisation est en échange d’un État palestinien, alors non merci, mes amis. » Et d’ajouter : « Continuez à chevaucher vos chameaux dans le désert saoudien », selon des déclarations rapportées par plusieurs médias israéliens. Des commentaires ayant déclenché une vague de critiques sur la scène interne, à l’heure où une grande partie de la classe politique souhaite que Riyad rejoigne les accords d’Abraham normalisant les relations avec l’État...

