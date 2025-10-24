Quand l’engagement étudiant sauve des vies

Un vent de solidarité souffle à l’Université Antonine (UA) depuis quelques années, afin de répondre au besoin de soutien médical sur le campus. Fidèle à sa mission d’améliorer le bien-être de la société, l’université a voulu créer un environnement où chaque étudiant se sent en sécurité et soutenu. Le Club de premiers secours incarne une véritable école de vie. Ses membres apprennent à conjuguer savoir, responsabilité et solidarité. Chaque intervention, aussi modeste soit-elle, participe à construire une communauté plus attentive et profondément humaine.

Tout a commencé par une question simple mais vitale : que faire lorsqu’un étudiant se sent mal ou qu’un accident survient sur le campus ? « En tant qu’université dédiée à sa mission d’améliorer le bien-être durable de la société et du monde, nous avons reconnu l’importance de créer ce club pour être en adéquation avec cette vision », explique Jocelyn Saab, directrice du bureau des affaires étudiantes.

Derrière cette naissance se cache une volonté de l’université d’être plus qu’un lieu d’enseignement, afin d’offrir un espace rassurant, où chaque étudiant sait qu’en cas d’urgence, quelqu’un sera là. « Le Club des premiers secours est en harmonie avec notre engagement envers les Objectifs de développement durable (adoptés par les membres des Nations unies, NDLR), en particulier l’ODD3 : bonne santé et bien-être », ajoute-t-elle.

Anna-Maria Khalil, 19 ans, étudiante en deuxième année à la faculté de santé publique, département des sciences infirmières se souvient de son enthousiasme en rejoignant l’aventure : « La création de ce club par notre université représente un engagement professionnel envers la sécurité et le bien-être des étudiants. Cela devrait être une priorité pour toutes les institutions académiques. »

Une mission qui dépasse les murs du campus

Le rôle du club est clair : offrir une réponse non seulement rapide mais aussi rassurante. « Pour garantir que nos interventions en cas d’urgence médicale soient à la fois précises et efficaces, tous les membres du club doivent être titulaires d’une adhésion officielle à la Croix-Rouge libanaise (CRL) », explique Mme Saab. « Notre mission principale est de dispenser des premiers secours jusqu’à l’arrivée de la Croix-Rouge libanaise. »

Il ne s’agit pas seulement d’intervenir lors d’accidents graves. Le club se tient aussi prêt pour toutes les situations médicales mineures : un malaise soudain, une chute ou une blessure légère. Chaque geste compte. « La présence du club garantit que nous sommes équipés pour offrir une assistance médicale initiale de qualité à nos étudiants et à notre personnel », ajoute-t-elle.

Pour Youssef Thoumy, 20 ans, étudiant en deuxième année à la faculté d’information et de communication, cette mission est aussi un cheminement personnel : « Grâce à mon bénévolat avec la Croix-Rouge, j’ai acquis des connaissances en premiers secours, et le club m’a donné l’occasion de les mettre en pratique. Cela m’a rendu plus responsable et a renforcé mon désir de soutenir les autres. »

Des réunions mensuelles sont organisées au cours desquelles les membres font le point et vérifient le matériel disponible. « Chaque membre est responsable de l’entretien de la trousse de premiers secours », souligne la direction. Cette rigueur est essentielle pour que, le jour où une urgence survient, rien ne manque.

Bientôt, un événement majeur attend les étudiants : une session de sensibilisation aux premiers secours en partenariat avec la Croix-Rouge libanaise. « Nous voulons responsabiliser nos étudiants en leur donnant les connaissances de base pour réagir en cas d’urgence », explique Mme Saab.

« Notre présence garantit une prise en charge rapide et rassure les étudiants quant à la sécurité sur le campus. Cela les aide à se sentir en famille, surtout pour ceux qui sont loin de chez eux », ajoute Anna-Maria Khalil, pour qui ces initiatives sont précieuses.

Un avenir tourné vers la préventionComme dans tout projet étudiant, les défis ne manquent pas. Le plus grand reste la disponibilité. « Nous devons garantir qu’il y ait toujours un intervenant formé sur le campus », admet Mme Saab. Cela demande de la coordination, de la discipline et beaucoup de volontariat.

Pourtant, loin de décourager les membres, ces défis nourrissent leur détermination. « Je suis fière de jouer un rôle important et de faire partie de cette aventure », confie Anna-Maria Khalil avec un sourire.

Un sentiment de responsabilité partagé par Youssef Thoumy. « Chaque fois que j’interviens, je me rends compte que ce n’est pas seulement une question de technique. C’est aussi une question d’humanité, d’attention à l’autre », dit-il.

Le club ne s’arrête pas aux portes de l’Université Antonine. Ses membres voient plus loin et veulent inspirer et construire une société plus solidaire. « En encourageant les étudiants à jouer un rôle actif, nous inculquons des valeurs de compassion et de responsabilité », rappelle Mme Saab.

Ainsi, les jeunes ne se contentent pas de répondre aux urgences immédiates. Ils deviennent porteurs d’une vision : une société où chacun est prêt à aider, où la solidarité n’est pas un mot creux mais une pratique quotidienne. « Nous espérons inspirer davantage d’étudiants à rejoindre la Croix-Rouge libanaise et à faire partie d’un mouvement plus large dédié à sauver des vies », ajoute-t-elle.

Une véritable école de vie pour Anna-Maria Khalil qui se dit « reconnaissante envers notre université de nous permettre de sortir de la routine et d’embrasser le changement. C’est une expérience qui me prépare à affronter le monde avec plus de maturité et de courage. »

Une aventure humaine et collective

Au fil des mois, le Club de premiers secours est devenu plus qu’un simple regroupement d’étudiants bénévoles. C’est une famille, un lieu de confiance et d’apprentissage mutuel. « Le travail que nous accomplissons est significatif et essentiel, sachant que des urgences médicales peuvent survenir à tout moment », affirme la jeune femme.

Youssef Thoumy, lui, y voit une manière d’incarner les valeurs qu’il souhaite porter dans sa vie adulte : « Cela m’a donné le sens de la responsabilité et l’envie de continuer à servir ma communauté bien au-delà du campus. »

À travers leurs témoignages, une évidence se dessine : le Club de premiers secours n’est pas seulement une structure de soutien médical. C’est un espace de formation humaine, où la jeunesse apprend à conjuguer savoir, solidarité et responsabilité.

« Le plus beau dans cette aventure, c’est de savoir qu’à travers un geste simple, on peut offrir du réconfort et parfois même sauver une vie », résume Anna-Maria Khalil.