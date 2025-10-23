Frappes israéliennes massives dans la Békaa, calme précaire au Liban-Sud

L'armée israélienne a mené jeudi une série de raids aériens massifs visant plusieurs régions de la Békaa, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. Ces frappes ont fait deux tués, selon le ministère de la Santé et visaient, selon l'armée israélienne, un camp d'entraînement du Hezbollah et des infrastructures militaires du parti chiite.

En début d'après-midi, l'aviation israélienne a d'abord mené des frappes sur l'Anti-Liban, touchant les hauteurs du village de Janta (Békaa-Est) sur la chaîne orientale, avant de s’étendre sur le jurd de Chmestar sur la chaîne occidentale, ce qui a provoqué de puissantes explosions entendues dans l’ensemble de la région. Un autre raid aérien a visé les hauteurs de Ali al-Tawil, dans la région montagneuse du Hermel.

Peu après ces frappes, l’armée israélienne a indiqué avoir mené « un raid aérien contre un camp et un site de production de missiles de précision appartenant au Hezbollah », situés dans la Békaa et dans le nord du pays. Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a précisé que plusieurs « cibles du Hezbollah dans la Békaa, notamment un camp d’entraînement où des combattants du parti chiite ont été aperçus », ont été bombardées. Ce camp aurait été utilisé pour « former et préparer les membres du Hezbollah en vue de planifier et superviser des opérations contre l’armée israélienne et l’État d’Israël ». L’armée israélienne a également affirmé avoir frappé des « infrastructures militaires au sein d’un site de production de missiles de précision du Hezbollah », ainsi que des « installations terroristes situées dans un site militaire du parti à Cherbine », sur les hauteurs du Hermel.





Les frappes israéliennes sur la chaîne montagneuse de l'Anti-Liban, dans l'est du pays, ont fait deux tués dans la région de Baalbeck-Hermel, l'un dans la localité de Janta et l'autre dans celle de Chmestar, selon le ministère de la Santé. A Chmestar, ces attaques ont causé des dégâts dans une mosquée, des maisons et des commerces.

Karamé condamne les bombardements israéliens à proximité d'écoles

Les attaques israéliennes n'ont pas épargné les écoles de la région, brisant leurs vitres, endommageant leurs façades et semant la panique parmi les élèves et leurs parents, rapporte notre correspondante qui indique que certains écoliers ont perdu connaissance, tandis que d'autres ont été légèrement blessés par les éclats de verre. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Éducation, Rima Karamé a condamné les bombardements israéliens qui ont touché les environs du lycées officiels de Chemstar et de Taraya dans le caza de Baalbeck. Elle a appelé les grandes puissances à faire pression sur l’Etat hébreu pour mettre fin à cette agression incessante qui touche les écoles et les civils, faisant morts et blessés, terrorisant les populations.

Rima Karamé a par ailleurs contacté le responsable du secteur éducatif de Baalbeck-Hermel, Hussein Abdel Sater, et le directeur de l'enseignement secondaire, Khaled Fayed, afin de s’assurer que le personnel enseignant, les élèves et les employés des établissements publics touchés étaient tous sains et saufs. Elle a aussi salué les administrations scolaires, les enseignants, les élèves et les parents, évoquant leur courage et leur détermination malgré le danger de l'agression. Elle leur a également exprimé son soutien, assurant que rien ne « détournera de l'éducation et de la poursuite du progrès ».

Calme précaire au Liban-Sud

Un calme précaire régnait jeudi au Liban-Sud, aucun incident majeur impliquant l’armée israélienne n’ayant été rapporté depuis la frappe de mercredi matin, qui a tué un membre du Hezbollah se déplaçant en scooter.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’armée israélienne a mené une opération de ratissage à l’aide de mitrailleuses depuis le site de Roueissat el-Alam, visant les hauteurs contestées et les abords du village de Kfarchouba (caza de Hasbaya), rapporte notre correspondant.

Un drone a été aperçu jeudi en train de voler à basse altitude au-dessus de la ville de Nabatiyé et de ses villages environnants, selon notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Des drones survolent à basse altitude Beyrouth et ses environs depuis plusieurs jours.

La Turquie compte renforcer les capacités de l’armée libanaise

Concernant la situation sécuritaire au Liban-Sud, la Turquie a annoncé jeudi que ses Forces de maintien de la paix continueront de « contribuer au renforcement des capacités de l’armée libanaise », dans le cadre d’un mandat renouvelé de déploiement au Liban au sein des Casques bleus stationnés à la frontière libano-israélienne.

« Les efforts se poursuivront afin d’améliorer les conditions de sécurité dans la région, de garantir la stabilité et d’appuyer le renforcement des capacités des forces armées libanaises, dans le but d’établir et de préserver la paix au Liban », précise le communiqué du ministère turc de la Défense.

Le Parlement turc avait adopté mardi une loi prolongeant de trois ans les mandats de déploiement militaire en Syrie et en Irak, ainsi que de deux ans celui de la participation turque à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Des Turcs font partie de cette force depuis 2006. D'après le site internet des Nations unies, la Finul comptait, en juillet 2025, des effectifs internationaux de 13.000 personnes, dont 9.800 soldats issus principalement d'Indonésie, d'Italie et d'Inde, les trois principaux pays contributeurs.