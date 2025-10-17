Menu
Politique - Éclairage

Négociations directes avec Israël : qu’en pense le tandem chiite ?

Le Hezbollah et Amal affirment n’avoir « aucun problème à ce stade » avec les propos tenus lundi par Joseph Aoun.

Par Yara ABI AKL, le 18 octobre 2025 à 00h00

Négociations directes avec Israël : qu’en pense le tandem chiite ?

Le président de la République, Joseph Aoun, entouré du chef du législatif, Nabih Berry, et du Premier ministre, Nawaf Salam, à Baabda, le 14 janvier 2025. Photo tirée du compte X de la présidence

Du côté de Haret Hreik, le silence est assourdissant. Le Hezbollah n’a, jusqu’ici, pas commenté les propos tenus en début de semaine par le président de la République. Parallèlement au « sommet de la paix » de Charm el-Cheikh pour annoncer la fin de la guerre à Gaza, Joseph Aoun estimait que « des négociations avec Israël s’imposaient dans la dynamique de règlement de crise » dans la région. Le chef de l’État venait ainsi de briser un tabou, en plein chantier de désarmement d’un Hezbollah affaibli par la guerre de 2024. Il n’empêche que le président, et dans une volonté manifeste de ne pas se mettre à dos le parti chiite et le président de la Chambre, Nabih Berry, s’est également prononcé pour des négociations indirectes avec l’État hébreu, comme ce fut le cas pour le tracé de la frontière maritime en 2022. « Pour le moment, rien n’est...
Du côté de Haret Hreik, le silence est assourdissant. Le Hezbollah n'a, jusqu'ici, pas commenté les propos tenus en début de semaine par le président de la République. Parallèlement au « sommet de la paix » de Charm el-Cheikh pour annoncer la fin de la guerre à Gaza, Joseph Aoun estimait que « des négociations avec Israël s'imposaient dans la dynamique de règlement de crise » dans la région. Le chef de l'État venait ainsi de briser un tabou, en plein chantier de désarmement d'un Hezbollah affaibli par la guerre de 2024. Il n'empêche que le président, et dans une volonté manifeste de ne pas se mettre à dos le parti chiite et le président de la Chambre, Nabih Berry, s'est également prononcé pour des négociations indirectes avec l'État hébreu, comme ce fut le cas pour le tracé de la...
