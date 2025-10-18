Une excavatrice ciblée par trois missiles israéliens au Liban-Sud, son conducteur tué

Un homme a été tué samedi après-midi par des tirs de drones israéliens qui ont ciblé l'excavatrice qu'il conduisait entre Deir Kifa (caza de Tyr) et Kfar Dounine (Bint Jbeil) au Liban-Sud, rapporte notre correspondant, Mountasser Abdallah. Le ministère de la Santé a confirmé ce bilan. La victime, identifiée comme Ahmad Baalbaki, a été visée par trois missiles.

L'armée israélienne a déclaré sur X avoir ciblé un membre du Hezbollah qui « utilisait un véhicule d'ingénierie pour tenter de rétablir une infrastructure » qui avait été détruite lors du récent conflit ayant opposé le parti chiite à l’État hébreu.

Un peu plus tard, un drone a largué une bombe assourdissante dans la périphérie de Blida, dans le caza de Marjeyoun, pour la deuxième fois de la journée. Une opération déjà menée dans la matinée par un drone israélien dans la zone dite de « Ghassouna », à la périphérie de Blida.

Samedi matin, le Hezbollah avait de son côté annoncé que Hassan Rahal, originaire de Kherbet Selm dans le caza de Bint Jbeil, tué la veille en fin d'après-midi dans une frappe israélienne de drone sur une voiture, faisait partie de ses combattants.

Malgré un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël adopté le 27 novembre 2024, l'armée israélienne continue de bombarder régulièrement le Liban-sud et la Békaa nord, affirmant détruire des infrastructures ou des membres du Hezbollah, mais touchant aussi des civils.