La Syrie mettra en circulation de nouveaux billets en braille

Les nouveaux billets syriens, qui entreront en circulation le 8 décembre prochain, date du premier anniversaire de la chute de Bachar el-Assad, seront dotés d’une impression en braille, a annoncé mercredi le gouverneur de la banque centrale, Abdul Qadir al-Hasriya. Cette mesure a été proposée par la ministre des Affaires sociales et du Travail, Hind Kabawat, à la suite d’une requête émanant d’associations de personnes malvoyantes, rapporte l'agence officielle étatique SANA. Le gouverneur a salué une « mesure humanitaire attendue de longue date ».

Avec cette initiative, la Syrie rejoint l’Égypte et le Yémen parmi les rares pays du Moyen-Orient à émettre des billets en braille. Au Liban, la Banque du Liban affirme déjà produire des coupures imprimées en relief, mais celles-ci ont été critiquées pour leur manque d’efficacité, le braille étant souvent à peine perceptible. Cette annonce intervient une semaine après la présentation du nouveau plan monétaire par M. al-Hasriya, prévoyant le retrait progressif des billets de l’ère Assad et la suppression de deux zéros sur chacune des six coupures qui seront réimprimées.

Depuis 2011, début de la guerre civile, la livre syrienne s’est effondrée, passant d’environ 50 livres pour un dollar à plus de 10 000. Le gouverneur a précisé que cette réforme ne modifierait pas la valeur réelle de la monnaie, mais qu’elle visait à restaurer la confiance du public et à tourner symboliquement la page de l’ancien régime. Les nouveaux billets, qui remplaceront les coupures actuelles, ne comporteront ni portraits ni symboles en référence à Bachar el-Assad ou à son père Hafez, a précisé M. al-Hasriya.