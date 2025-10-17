Des députés de la contestation commémorent le sixième anniversaire du soulèvement du 17 octobre

Des députés libanais de la contestation ont célébré vendredi sur les réseaux sociaux le sixième anniversaire du mouvement de révolte populaire du 17 octobre 2019, dont la commémoration s'est estompée au fil des années, et qui les avait portés au Parlement en 2022.

La députée Paula Yaacoubian a appelé à « raviver l’étincelle de conscience qui a soulevé un peuple issu de toutes les confessions et de toutes les régions » il y a six ans jour pour jour. Le soulèvement « fut une insurrection contre le système de corruption, la mafia du pouvoir et les partis du régime » se félicite-t-elle. « Six années ont passé, et le souffle du changement demeure vivant en tous ceux qui croient que la dignité et la justice ne sont pas un luxe, mais un droit et une promesse d’avenir digne pour le Liban et ses enfants », a estimé Mme Yaacoubian sur son compte X.

Michel Doueihy, quant à lui, a salué le soulèvement et ce dont il était porteur «malgré les critiques et les réserves qui l’entourent» aujourd'hui, également sur son compte X.

« On peut affirmer avec certitude que nous vivons encore l’une des phases de l’après-17-octobre, dans son visage souverainiste, audacieux, rebelle et réformateur » poursuit le député, qui se félicite de la nomination de Nawaf Salam à la tête du gouvernement en février dernier. « Nous apprenons de nos erreurs et poursuivons le chemin vers le projet politique fondateur qui nous avait poussés à descendre dans la rue le 17 octobre — celui de bâtir l’État libanais », conclut M. Doueihy.

Le compte X des Forces Libanaises (FL), parti dont les quatre ministres avaient quitté le gouvernement de Saad Hariri deux jours après le début du soulèvement, et qui a très tôt cherché à surfer sur la dynamique, a vanté pour sa part un «jour glorieux».

De son côté, le député Michel Moawad, membre d'une famille politique traditionnelle au Liban et qui s'était présenté comme candidat à la présidentielle en 2022 avec le soutien de plusieurs de ses collègues « contestataires », loue une « étape fondatrice qui a transformé la manière dont les Libanais perçoivent la reddition des comptes et la gestion des affaires publiques ». « Avec l’élection du général Joseph Aoun à la présidence de la République et la formation d’un gouvernement présidé par le juge Nawaf Salam, il est impératif de poursuivre et de protéger ce chemin, en constituant une force politique cohérente et fédératrice, capable de dépasser les divisions et de réconcilier les concepts du 14-Mars et du 17-octobre sur une base solide » a-t-il écrit, en insistant notamment sur le fait que « la souveraineté et la réforme sont indissociables ».

Les élections municipales de mai dernier ont confirmé l'essoufflement du mouvement post-contestation, avec des scores très bas affichés par ceux qui le représentaient, traduisant l’ancrage populaire toujours inébranlable des partis traditionnels.