Politique - Éclairage

Les conférences de soutien au Liban sur les rails… en attendant Riyad

Selon les informations de « L’OLJ », la France poursuit ses contacts pour convaincre l’Arabie saoudite d’accueillir un rassemblement de donateurs au profit de l’armée libanaise.

L'OLJ / Par Yara ABI AKL, le 19 octobre 2025 à 00h00

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, à son arrivée à Beyrouth, le 23 janvier 2025. Photo Mohammad Yassine/ L'Orient-Le Jour

La très attendue conférence internationale de soutien à l’armée se tiendra d’ici à fin 2025, comme l’a confirmé le président français, Emmanuel Macron, dans une lettre adressée mardi dernier à son homologue libanais, Joseph Aoun. L’instruction a ainsi été officiellement donnée pour lancer les préparatifs de cet évènement. « La démarche de M. Macron était très importante au niveau politique », commente une source diplomatique française pour L’Orient-Le Jour. Comme pour affirmer que l’institution militaire libanaise, qui s’active en matière de désarmement du Hezbollah, fait partie des priorités de la communauté internationale. Mais où aura lieu cette conférence ? Pour le moment, la réponse reste entourée de flou, sachant que l’éventualité de la tenir à Riyad – qui signifierait un comeback politique saoudien au Liban – semble de moins en...
