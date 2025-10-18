Les conférences de soutien au Liban sur les rails… en attendant Riyad

La très attendue conférence internationale de soutien à l’armée se tiendra d’ici à fin 2025, comme l’a confirmé le président français, Emmanuel Macron, dans une lettre adressée mardi dernier à son homologue libanais, Joseph Aoun. L’instruction a ainsi été officiellement donnée pour lancer les préparatifs de cet évènement. « La démarche de M. Macron était très importante au niveau politique », commente une source diplomatique française pour L’Orient-Le Jour. Comme pour affirmer que l’institution militaire libanaise, qui s’active en matière de désarmement du Hezbollah, fait partie des priorités de la communauté internationale. Mais où aura lieu cette conférence ? Pour le moment, la réponse reste entourée de flou, sachant que l’éventualité de la tenir à Riyad – qui signifierait un...

