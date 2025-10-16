À l’IMA, les femmes prennent la parole et regardent vers l’avenir
Réunies à Paris, ministres, dirigeantes et artistes – dont les Libanaises Nayla de Freige et Rima Abdul Malak – ont esquissé les contours d’un monde plus connecté, plus solidaire et plus féminin, à l’occasion des 16es rencontres économiques de l’Institut du monde arabe (IMA).
Lors de la table ronde intitulée « Innovation dans les industries culturelles et créatives : synergies franco-arabes », Nayla de Freige a pu discuter avec des pionnières de la conservation du patrimoine dans le monde. Photo DR
Ministres, diplomates, entrepreneuses géniales, directrices de groupes médias et de fondations artistiques, avocates et pionnières des innovations techniques : des synergies fertiles et visionnaires, sous l’égide du féminin, aux 16es rencontres économiques de l’Institut du monde arabe (IMA), en partenariat avec MGH Partners, pour créer des projets stratégiques entre les deux rives de la Méditerranée.C’est dans un cadre à la fois chaleureux – littéralement ! – et plein d’émulation intellectuelle, où les tables rondes étaient ponctuées de fireside chats, que se sont retrouvées, le mardi 14 octobre 2025 à l’Institut du monde arabe, ces femmes brillantes du monde des médias, de la tech, des affaires et des arts. Ces rencontres économiques, qui rassemblent chaque année des personnalités et des intervenants franco-arabes de haut niveau, ont...
Ministres, diplomates, entrepreneuses géniales, directrices de groupes médias et de fondations artistiques, avocates et pionnières des innovations techniques : des synergies fertiles et visionnaires, sous l’égide du féminin, aux 16es rencontres économiques de l’Institut du monde arabe (IMA), en partenariat avec MGH Partners, pour créer des projets stratégiques entre les deux rives de la Méditerranée.C’est dans un cadre à la fois chaleureux – littéralement ! – et plein d’émulation intellectuelle, où les tables rondes étaient ponctuées de fireside chats, que se sont retrouvées, le mardi 14 octobre 2025 à l’Institut du monde arabe, ces femmes brillantes du monde des médias, de la tech, des affaires et des arts. Ces rencontres économiques, qui rassemblent chaque année des personnalités et des...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.