Le ministère des Affaires étrangères propose l'abrogation des articles 112 et 122 de la loi électorale

Le ministère libanais des Affaires étrangères a déposé un projet de loi visant à abroger les articles 112 et 122 de la loi électorale, relatifs au vote des émigrés, a annoncé le palais Bustros.

Ce texte, revêtu du caractère de double urgence, a été envoyé lundi 13 octobre au secrétariat général du Conseil des ministres. Les deux articles visés prévoient l'ajout de six sièges pour des députés de la diaspora. Le projet de loi du ministère des Affaires étrangères prévoit l'abrogation de ces deux articles et autorise les Libanais résidant à l'étranger à élire leurs 128 représentants au Parlement en fonction de leur circonscription d'inscription, une question qui divise la scène politique libanaise depuis plusieurs mois. « Cette initiative du ministère des Affaires étrangères fait suite à la réception, ces dernières semaines, d'un certain nombre de pétitions et de lettres émanant d'un grand nombre de membres des communautés libanaises à travers le monde » et réclamant le droit de voter pour les 128 députés de l'hémicyle, et non six spécifiques pour les émigrés, précise le bureau de presse du ministère, qui cite notamment des missives envoyées depuis plusieurs pays d'Europe et Abuja au Nigeria.

Raggi : Une initiative face au « surplace »

Le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi, a indiqué à notre journal que le texte déposé ne comporte que deux points : l’abolition des articles 112 et 122 de la loi de 2017. « J’ai fait mon devoir en tant que ministre des Affaires étrangères. C’est au Conseil des ministres de trancher avant d’envoyer la balle dans le camp de la Chambre », dit-il. Et d’ajouter : « Le dossier fait du surplace. Et la seule solution qui nous reste, c’est que le gouvernement intervienne. D’où mon initiative. »

Selon les informations de L’OLJ, le Premier ministre Nawaf Salam ne serait pas loin de la démarche de M. Raggi. Une source ministérielle indique dans ce cadre que le Conseil des ministres pourrait débattre de la question lors de sa séance prévue la semaine prochaine. « Celle-ci ne sera pas exclusivement consacrée à ce dossier », nuance la source.

Lors de sa réunion du 16 septembre, le Conseil des ministres avait affirmé ne pas pouvoir appliquer l’article 112 dans sa version actuelle, laissant à la Chambre le soin de s’en occuper. Mais le chef du Parlement, Nabih Berry, refuse d'inclure cette question à l'ordre du jour d'une séance plénière. Ce rejet catégorique du chef du législatif, qui veut appliquer la loi telle qu'elle a été adoptée en 2017, a poussé les députés réclamant un amendement à boycotter deux séances législatives il y a deux semaines. M. Raggi, relève de la quote-part des Forces libanaises (FL), qui fait pression pour un amendement.

Les articles liés à l'ajout de six sièges pour la diaspora n'ont pas été appliqués lors des deux derniers scrutins législatifs (2018 et 2022).