Législatives 2026 : le risque d'une élection sans la diaspora s’accroît

Au lendemain de Gebran Bassil, les joumblattistes. Quelques jours après l’initiative lancée par le chef du Courant patriotique libre pour trouver une issue au bras de fer autour des modalités de vote des expatriés aux législatives de 2026, le Rassemblement démocratique (affilié au Parti socialiste progressiste) s’active lui aussi, profitant de ce qu’il appelle son positionnement centriste sur l’échiquier politique. Il mène donc des contacts loin des projecteurs avec plusieurs blocs parlementaires afin de défricher le terrain devant un compromis entre la majorité des députés, qui veulent modifier la loi électorale en vigueur pour consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés, et le camp du Hezbollah, qui souhaite s'en tenir à la loi actuelle, limitant cette représentation à six...

