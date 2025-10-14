Menu
Politique - Focus

Législatives 2026 : le risque d'une élection sans la diaspora s’accroît

À l'heure où les modalités du vote des expatriés continuent de menacer la tenue du scrutin, les députés joumblattistes proposent la suspension de l’article 112 de la loi électorale.

Par Yara ABI AKL, le 14 octobre 2025 à 19h58

Le Parlement libanais réuni place de l'Étoile, le 29 septembre 2025. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Au lendemain de Gebran Bassil, les joumblattistes. Quelques jours après l’initiative lancée par le chef du Courant patriotique libre pour trouver une issue au bras de fer autour des modalités de vote des expatriés aux législatives de 2026, le Rassemblement démocratique (affilié au Parti socialiste progressiste) s’active lui aussi, profitant de ce qu’il appelle son positionnement centriste sur l’échiquier politique. Il mène donc des contacts loin des projecteurs avec plusieurs blocs parlementaires afin de défricher le terrain devant un compromis entre la majorité des députés, qui veulent modifier la loi électorale en vigueur pour consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés, et le camp du Hezbollah, qui souhaite s'en tenir à la loi actuelle, limitant cette représentation à six députés.Selon les...
commentaires (1)

Il faut bien faire plaisir aux mafieux ...

Zeidan

20 h 33, le 14 octobre 2025

Commentaires (1)

  • Il faut bien faire plaisir aux mafieux ...

    Zeidan

    20 h 33, le 14 octobre 2025

