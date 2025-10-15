Adulation rampante tenace

Il suffit qu’une personne soit nantie et pourvue de grands biens, ou bien qu’elle détienne un pouvoir quelconque ou un poste de responsabilité déterminé, pour voir comment ses « hôtes-paillassons » se mettent à applaudir, sourire adulateur aux lèvres, même si elle débite une aberration ou bien une évidence, et à rire servilement, même si elle raconte une blague nulle.

Un phénomène sociologique bien de chez nous, qu’on retrouve très souvent sur les chaînes de télévision. Principalement, faites attention, lors du journal télévisé du soir, qui généralement donne un aperçu des visites officielles de la journée.

La même absurdité ou la même plaisanterie, dite par une personne ordinaire, est considérée par ces mêmes énergumènes exaltés comme insipide et passe généralement sous silence. Pire encore, certains vont même aller jusqu’à trouver ce prétendu trait d’esprit indigeste et de mauvais goût.

La plupart du temps, il s’agit,

méfiez-vous, de louangeurs de première catégorie et d’encenseurs bas de gamme, habitués aux soumissions, aux salamalecs, aux léchages de bottes et aux génuflexions serviles, rien que ça.

Familiarisés avec le clientélisme injustifié, le favoritisme intéressé et aux coups de pouce gratis, ils convoitent à l’œil, et sans aucune prestation en échange, consciemment (ou inconsciemment), à court, à moyen ou même à long terme, un passe-droit particulier, une faveur contre ce qui est réglementaire et autorisé, un avantage personnel spécial ou un profit égoïste quelconque.

Ces derniers ne savent pas qu’ils s’attirent habituellement beaucoup plus de mépris que de respect, beaucoup plus de dégoût que d’égards.

Sauf pour celles et ceux qui ont en grande estime, dans leur hiérarchie des valeurs, les aplatissements, les compromissions et les turpitudes de ce monde.

Vanité des vanités, tout n’est que vanité et misères humaines... Dans certains cas, on se rend compte de la profondeur et de la puissance de la citation d’Alfred de Vigny qui

dit : « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. »

Michel Antoine AZAR

Avocat à la Cour

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.