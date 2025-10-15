L’adieu aux armes

Le gouvernement libanais demande au Hezbollah de remettre ses armes à l’État, et ce sur l’exigence de Donald Trump comme condition ultime pour l’aide à la reconstruction du pays. En retenant son souffle, le citoyen attend maintenant que le Hamas se soit rendu à l’évidence d’une guerre perdue, que la population de Gaza fasse le décompte de ses soixante-neuf milles morts, de centaines de milliers de blessés et de décombres inestimables. L’Iran s’apprête-t-il à immoler le Liban par le truchement du « doigt levé » sur l’autel de ses ambitions ?

La population chiite libanaise est devant une grande responsabilité, le choix d’une voie – celle de faire confiance à l’État libanais et à son appartenance au Liban en faisant son adieu aux armes ou celle de livrer ce pays au chaos en se fiant à l’Iran, son pays d’adoption.





