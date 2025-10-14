L’Agence française de développement (AFD) a célébré, à travers l’ambassade de France au Liban, la clôture du projet « Bassatine », financé par AFD et mis en œuvre par CARE France, lors d’une cérémonie présidée par l’ambassadeur Hervé Magro. Lancé en 2022, ce programme visait notamment à relancer la productivité, améliorer la résilience économique et introduire des pratiques agricoles plus durables et adaptées au climat. En trois ans, 3 544 agriculteurs, dont 1 415 femmes, ont bénéficié d’un accompagnement direct, aux côtés de 178 entrepreneurs agricoles, 164 PME et 14 fournisseurs d’intrants.

Dans son discours, l’ambassadeur Hervé Magro a salué la résilience des communautés agricoles libanaises, tout en soulignant la portée du projet « Bassatine » : à la fois une réponse d’urgence humanitaire et un investissement stratégique dans la relance du secteur. Le directeur des programmes et opérations de CARE France, Jean Saslawski, a quant à lui insisté sur l’importance de capitaliser sur cet élan pour bâtir des systèmes agricoles inclusifs et durables.

Le projet a notamment permis la formation des agriculteurs au sein des écoles de terrain et des affaires agricoles (FFBS), un accès élargi au microcrédit et la distribution de 1 763 prêts à taux préférentiel, ouvrant la voie à de nouveaux cycles de crédit sur trois ans. Parallèlement, 47 PME (petites et moyennes entreprises) ont reçu des prêts d’expansion et 164 autres un appui financier direct pour moderniser leurs chaînes de transformation et renforcer leur capacité d’exportation, tandis que 14 fournisseurs d’intrants agricoles ont été accompagnés pour améliorer la qualité de leurs services.

Le projet a aussi mis l’accent sur la sécurisation foncière, avec un appui juridique pour 49 contrats de location de terres et le développement d’outils de protection à long terme. Une innovation majeure du programme réside dans la création de l’application mobile « Izraa », conçue pour offrir une assistance technique instantanée aux agriculteurs et faciliter la gestion numérique de leurs exploitations.