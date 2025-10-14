Campagne « suspecte », « corruption au ministère de la Santé » : tollé après le retrait de l’eau Tannourine du marché

Campagne « suspecte », « corruption » au sein du ministère de la Santé : la décision de retirer les bouteilles d’eau Tannourine du marché en raison d'une contamination bactérienne a suscité lundi un tollé sur les réseaux sociaux au Liban. Plusieurs figures ont pris la défense de la marque, pointant du doigt une « corruption » au sein du ministère de la Santé.

Dans une publication lundi soir sur les réseaux sociaux, le journaliste Tony Abi Najem a dénoncé une campagne « suspecte ». « D'où proviennent les échantillons (non conformes) prétendument prélevés et analysés par le ministère de la Santé ? Est-il vrai que les analyses de tous les échantillons prélevés vendredi dernier par les représentants du ministère de la Santé dans le laboratoire et les bouteilles se sont révélées 100 % conformes (aux normes) ? Et surtout, pourquoi le ministère de la Santé n'a-t-il rien communiqué à la société Tannourine, qui a tout appris via les réseaux sociaux ? », a déclaré le journaliste.

M. Abi Najem s'est par ailleurs demandé pourquoi Rakan Nassereddine, « le ministre de la Santé du Hezbollah », a publié la décision concernant Tannourine alors qu'il se trouvait hors du Liban. La décision a en effet été signée par le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani, agissant en tant que ministre de la Santé par intérim, en raison de l’absence du ministre Nassereddine, en visite officielle à l’étranger. « Pourquoi le ministre de l'Agriculture a-t-il accepté de signer une telle décision ? Y a-t-il des intérêts particuliers derrière tout cela ? », s'est encore demandé le journaliste. « La corruption au sein du ministère de la Santé a besoin d’être examinée, et les résultats risquent d’être catastrophiques », a-t-il enfin critiqué.

De son côté, l'influenceur Béchara Alam a estimé sur Instagram qu'il s'agit d'« échantillons douteux » sur lesquels le ministère de la Santé se serait basé. « Monsieur le ministre, vous devez prélever vos échantillons à la source, et non pas dans une bouteille récupérée n'importe où. Tannourine reviendra en force », a-t-il déclaré. Sur X, un internaute est allé jusqu'à accuser « un groupe politique connu qui voudrait sans doute lancer une marque d'eau en bouteilles qui pourrait se vendre en dehors des régions qu'il contrôle ».

Un document d'examen microbiologique des eaux de Tannourine circulant en ligne et daté du 7 octobre 2025 montre pour sa part que des échantillons prélevés ce jour-là étaient conformes aux normes requises.

Fondée en 1978, la société Tannourine est l’une des marques d’eau minérale les plus connues du Liban. Selon son site internet, ses bouteilles sont remplies dans la région montagneuse de Tannourine, à environ 1 500 mètres d’altitude.

De nouveaux échantillons examinés

Dans un communiqué publié mardi, le ministère de la Santé a affirmé attendre les résultats de l'analyse d’autres échantillons de la marque « afin d’en tirer les conclusions nécessaires ». La veille, il avait expliqué que son équipe de surveillance épidémiologique a analysé des échantillons prélevés le 6 octobre sur le marché libanais, lesquels se sont révélés « non conformes aux normes libanaises en raison de leur contamination par la bactérie Pseudomonas aeruginosa ». Cette bactérie peut provoquer, notamment chez les personnes immunodéprimées, diverses infections pulmonaires, urinaires, cutanées, oculaires ou sanguines.

Le ministère avait alors enjoint la société à suspendre le remplissage de ses bouteilles d’eau « jusqu’à ce que la cause de la pollution soit identifiée et résolue » et exigé le « retrait du marché de tous les produits remplis avant la date de publication de cette décision, dans un délai de trois jours ouvrables », faute de quoi des poursuites seront engagées.

Face à cette polémique, la société Tannourine a annoncé la tenue d’une conférence de presse ce mardi.