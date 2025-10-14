« Je déciderai de ce que je crois juste » pour l'avenir de Gaza et des Palestiniens, affirme Trump | Direct

Avenir du Proche-Orient : « Je déciderai de ce que je crois juste », dit Trump
« Je déciderai de ce que je crois juste » pour l'avenir de Gaza et des Palestiniens, a affirmé Donald Trump, après le sommet en Egypte censé consolider le cessez-le-feu obtenu entre Israël et le Hamas.
« Beaucoup de gens sont favorables à la solution à un État, d'autres à celle à deux États. Il faudra voir », a déclaré le chef de l'Etat dans l'avion le ramenant à Washington.
« Je déciderai de ce que je crois juste, mais ce sera en coordination avec d'autres nations », a-t-il ajouté. Tout en repoussant le dossier à plus tard. « Je ne parle pas d'un seul Etat, de double Etat ou de deux Etats. Nous parlons de la reconstruction de Gaza ».
Gaza : Deux Palestiniens blessés par des tirs israéliens à Khan Younès
Deux Palestiniens ont été blessés par des tirs de l’armée israélienne dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, indique l'hôpital Nasser, cité par Al-Jazeera.
Gaza : violents affrontements entre le Hamas et des « gangs »
De « violents affrontements » se déroulent depuis ce matin à l’est de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, entre des membres des forces de sécurité relevant du ministère de l’Intérieur du Hamas et des gangs locaux, supposément soutenus par Israël, rapporte al-Jazeera, citant des sources locales palestiniennes.
Le Hamas a redéployé ses forces de sécurité juste après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. « C’est parce qu’ils veulent mettre fin aux problèmes. Ils ont été transparents à ce propos. Et nous leur avons donné notre accord pour un temps donné », avait répondu Donald Trump lundi, interrogé sur le retour des forces de sécurité du Hamas à Gaza après le cessez-le-feu. Les rapports d’affrontements entre le groupe islamiste et des factions rivales se multiplient dans l’enclave, de même que les vidéos d’exactions commises par des membres présumés du mouvement.
Cisjordanie occupée : Des colons agressent des Palestiniens dans un village à l’est de Ramallah
Selon les informations d'Al-Jazeera, des colons ont attaqué des Palestiniens et leurs biens, incendiant un véhicule, dans le village de Beitin, situé à l’est de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Aucun bilan d'éventuels victimes n'a été communiqué.
Liban-Sud : incursion israélienne nocturne près de Aïta el-Chaab
Peu après minuit, trois petits petits véhicules militaires israéliens de type ATV ont pénétré dans la zone frontalière de Khallat Wardé, en direction des abords ouest de la localité de Aïta al-Chaab, dans le caza de Bint Jbeil, rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.
Il y a un mois, une unité de l’armée israélienne s’était infiltrée dans le Aïta el-Chaab et y avait dynamité un bâtiment dépendant d’une école pour enfants en situation de handicap.
Liban : HRW demande justice pour la frappe israélienne qui a tué Issam Abdallah il y a deux ans et visé d'autres journalistes
L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) a exhorté lundi le Liban à chercher justice pour une frappe israélienne qui a tué il y a deux ans un journaliste de Reuters et en a blessé d'autres dont deux de l'AFP.
Le 13 octobre 2023, une frappe a tué le vidéaste de l'agence Reuters, Issam Abdallah, et blessé six autres reporters, dont deux de l'Agence France-Presse (AFP), Dylan Collins et la photographe Christina Assi, amputée de la jambe droite.
Des enquêtes indépendantes, dont l'une menée par l'AFP, ont conclu à l'utilisation d'un obus de char de 120 mm d'origine israélienne. Israël a démenti avoir visé des journalistes. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, Morris Tidball-Binz a estimé vendredi que les tirs ayant visé les journalistes étaient « une attaque préméditée, ciblée et en deux temps des forces israéliennes, une violation évidente (...) du droit international humanitaire, un crime de guerre ». La veille, le gouvernement libanais avait mandaté le ministère de la Justice d'évaluer les options légales en vue de poursuivre Israël dans cette affaire.
La décision du gouvernement libanais « offre une nouvelle opportunité d'obtenir justice pour les victimes », a déclaré lundi HRW dans un communiqué. Deux ans après l'attaque, « les victimes de crimes de guerre au Liban restent sans accès effectif » à la justice, a ajouté l'ONG.
Cisjordanie occupée : incursion terrestre israélienne dans plusieurs localités du Nord
L’armée israélienne a mené une incursion terrestre à l’aube dans plusieurs localités du Nord de la Cisjordanie occupée, dont Naplouse et Tubas, ainsi que des localités aux alentours, quelques heures seulement après la libération de centaines de prisonniers palestiniens dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza signé sous l’égide des États-Unis, rapportent des médias locaux cités par al-Jazeera.
« Paix » avec l'Iran : Téhéran juge l'appel de Trump « en contradiction » avec les agissements des États-Unis
L'appel à la paix lancé lundi à Téhéran par le président américain Donald Trump est « en contradiction » avec les agissements des États-Unis qui ont soutenu les bombardements par Israël de sites nucléaires, a réagi mardi le gouvernement iranien.
« Le ministère des Affaires étrangères considère que la volonté de paix et de dialogue exprimée par le président américain est en contradiction avec le comportement hostile et criminel des États-Unis à l'égard du peuple iranien », a-t-il fait savoir dans un communiqué, en réponse aux déclarations de Donald Trump sur l'Iran durant son allocution au Parlement israélien.
