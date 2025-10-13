Le dédouanement des marchandises arrivées après le 10 septembre à Tripoli « se déroule normalement »

La direction du port de Tripoli, chef-lieu du Liban-Nord, a assuré que « les opérations de déchargement et de dédouanement des marchandises arrivées après le 10 septembre 2025 se déroulent normalement et sans heurts, conformément aux procédures douanières et sécuritaires appliquées dans les ports de Beyrouth et de Tripoli ». Selon le communiqué, « le nombre quotidien de conteneurs sortants varie entre 80 et 100, un chiffre normal et conforme aux moyennes annuelles habituelles ».

La direction a ajouté que la présentation de déclarations incomplètes occasionne des retards dans le traitement des conteneurs arrivé après le 10 septembre et que les douanes ont « réservé des espaces spécifiques pour ces marchandises et mobilisé le personnel requis afin d’accélérer le traitement des dossiers ».

La direction a publié son message dimanche pour démentir « les informations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles des obstacles entraveraient la sortie des marchandises et conteneurs du port ».

En réalité, les procédures de dédouanement des marchandises ont bien été ralenties début septembre à la suite d’une décision du ministère des Finances de resserrer les contrôles, après la saisie de plusieurs cargaisons de marchandises illégales, notamment de la drogue et des médicaments de contrebande. Le ministre des Finances Yassine Jaber avait alors expliqué que ce resserrement avait été décidé le temps que de nouveaux scanners à conteneurs soient installés, ce qui devrait avoir lieu au cours du mois.

Le ministre avait ensuite demandé aux douanes d'assouplir les contrôles, qui se faisaient alors manuellement, en fixant la date pivot du 10 septembre.

La direction du port de Tripoli a invité tous les propriétaires de marchandises estimant que le retard résulte de procédures administratives ou douanières à contacter directement l’administration pour vérifier que « tout éventuel retard n’est pas lié à des causes administratives ou sécuritaires, mais à la non-soumission des documents requis ». Elle a enfin assuré que « la sortie des marchandises dont les données sont complétées ne dépasse pas 24 heures ».

Le port de Tripoli est le seul avec celui de Beyrouth équipé d'un terminal conteneur et de grues géantes. Elles sont 16 dans la capitale et 3 dans la seconde plus grande ville du pays. Les deux terminaux sont opérés par CMA CGM. Selon les dernières statistiques disponibles, 3,64 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port de Beyrouth sur le sept premiers mois de 2025 (+13,8 % par rapport à la même période en 2024), contre 1,37 million à Tripoli (-24,6 %).