 Le Hamas remet à la Croix-Rouge sept otages vivants

Le Hamas a remis lundi matin à la Croix-Rouge sept otages israéliens sur les 20 toujours en vie retenus à Gaza, qu'il doit libérer en échange de prisonniers palestiniens, à quelques heures d'un sommet de la paix en Egypte en présence de Donald Trump.

À l'annonce de ces premières libérations, attendues depuis deux ans par le pays tout entier, des milliers de personnes massées sur la place des Otages à Tel-Aviv ont exulté.

« On attendait ce moment mais il reste de la tristesse pour ceux qui ne rentrent pas et pour les presque 2.000 morts de la guerre, deux ans de folie qui se terminent... Mais c'est une belle journée, celle qu'on attend depuis deux ans », a témoigné à l'AFP Ronny Edry, un enseignant de 54 ans.

La branche armée du Hamas avait publié peu avant une liste comprenant les 20 noms des otages vivants qu'il s'apprêtait à libérer dans la journée. Les sept otages libérés, au quatrième jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, avaient été enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sanglante menée par le mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, qui a déclenché une offensive israélienne dévastatrice sur la bande de Gaza.

Remis au Comité International de la Croix-Rouge, ils devaient, selon l'armée israélienne, être remis à des soldats et à des membres du Shin Bet, le service de sécurité intérieure « à l'intérieur de la bande de Gaza », avant de regagner Israël.

Sur la place des Otages, des dizaines de personnes avaient commencé à se masser avant le lever du jour autour d'un écran où étaient affichés les portraits des otages, pour suivre en direct les premières libérations. Certains avaient le visage grave, d'autres souriaient, beaucoup s'étreignaient alors que résonnait la chanson Habayta (« à la maison », en hébreu), en boucle dans les haut-parleurs.

« Bon retour à la maison », a déclaré le ministère des Affaires étrangères israélien en souhaitant la bienvenue aux sept ex-otages. Pour le président français Emmanuel Macron, « la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région ».

Première étape du plan présenté par le président américain pour faire taire les armes après deux ans de guerre, le retour en Israël des 48 otages, vivants ou morts, doit s'accompagner de la libération par Israël de 250 détenus pour des « raisons de sécurité », dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et de 1.700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis octobre 2023.

Selon la porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, un « organisme international », prévu dans le cadre du plan américain, devra aider à localiser les dépouilles des otages morts qui ne seraient pas libérés lundi.

« La guerre est terminée »

Selon des sources proches des négociations, le Hamas continue d'exiger que soient relâchés en échange des chefs palestiniens. Israël a de son côté prévenu que les détenus palestiniens, qui ont été transférés dans deux prisons spécifiques, ne seraient libérés qu'après confirmation que les otages ont été rendus.

Donald Trump est attendu en Israël à 06H20 GMT. Après un échange avec M. Netanyahu, il s'exprimera devant le Parlement et rencontrera des proches d'otages.

« La guerre est terminée. D'accord ? Vous comprenez ça ? », a déclaré le président américain en quittant les Etats-Unis. De son côté, M. Netanyahu a estimé qu'Israël avait remporté « d'immenses victoires, des victoires qui ont stupéfié le monde entier ». « Je dois vous dire que la lutte n'est pas terminée », a-t-il toutefois ajouté dans une allocution télévisée.

Sommet pour la paix

Après son court séjour en Israël, M. Trump se rendra à Charm el-Cheikh, en Egypte, pour y coprésider avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi un « sommet pour la paix » à Gaza, en présence de dirigeants de plus de 20 pays et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Les pays médiateurs de l'accord de cessez-le-feu à Gaza doivent y signer un document garantissant son application, a indiqué une source diplomatique selon qui ces pays seront « les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et probablement la Turquie ».

Aucun responsable israélien ne fera le voyage, pas plus que le Hamas. L'Iran, soutien de longue date de ce dernier, a été invité mais ne participera pas non plus.

Parallèlement au retrait progressif déjà amorcé de l'armée israélienne, qui garde le contrôle de 53% de la bande de Gaza, le plan américain prévoit dans une phase ultérieure que le Hamas soit exclu de la gouvernance du territoire, où il a pris le pouvoir en 2007, et que son arsenal soit détruit.

Selon le plan américain, le gouvernement serait confié à « un comité palestinien technocratique et apolitique » placé « sous la supervision et le contrôle d'un nouvel organe international de transition » dirigé par M. Trump.

Des camions en attente

Dans la bande de Gaza, des centaines de milliers de Palestiniens déplacés par la guerre ont regagné depuis le début du cessez-le-feu le nord du territoire, en grande partie transformé en champ de ruines.

Des camions chargés d'aide ont commencé à entrer à Gaza par le point de passage de Kerem Shalom, dans le sud d'Israël. D'autres camions attendaient à Rafah, le point de passage voisin, sur la frontière entre Gaza et l'Egypte. Certains chargements auraient déjà été pillés, selon plusieurs témoignages d'habitants.

« Nous ne voulons pas vivre dans une jungle, nous exigeons que l'aide soit sécurisée et distribuée avec respect pour les gens, » a déclaré à l'AFP Mohammed Za'rab, un jeune homme devant des cartons au sol le long d'une route.

L'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Ce jour-là, 251 personnes ont été enlevées par le Hamas et ses alliés. Depuis lors, plus de 67.806 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza dans la campagne de représailles israélienne, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.