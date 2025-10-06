Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

Raouché, plan Trump, monopole des armes : le Hezbollah entre pragmatisme et tentation d’escalade

Le Conseil des ministres prévu lundi pourrait être le théâtre d’un approfondissement de la fracture politique... À moins qu’un compromis ne soit trouvé.

Par Mounir RABIH, le 06 octobre 2025 à 00h00

Raouché, plan Trump, monopole des armes : le Hezbollah entre pragmatisme et tentation d’escalade

Des manifestants portent le drapeau du Hezbollah en face de la Grotte aux pigeons, à Raouché, le 25 septembre 2025, lors de la commémoration de l'assassinat de Nasrallah. Photo Mohammad YASSINE/OLJ

La « bataille de Raouché » s’étend. Tous les regards sont tournés vers la séance du Conseil des ministres prévue lundi, pour évoquer le premier rapport mensuel de l’armée sur le monopole des armes aux mains de l’État, ainsi que la polémique sur la projection non autorisée sur la Grotte aux pigeons, le 25 septembre, des images des anciens chefs du Hezbollah, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. Cet incident a provoqué un bras de fer entre le Premier ministre, Nawaf Salam, qui considère que cette infraction à la loi doit entraîner une sanction contre les organisateurs, et le parti chiite, qui estime que le chef du gouvernement tente de le réprimer. Tout cela intervient dans un contexte régional difficile pour le Hezbollah et l’axe iranien, le Hamas ayant approuvé le plan du président américain Donald Trump sur l’arrêt de la guerre à...
La « bataille de Raouché » s’étend. Tous les regards sont tournés vers la séance du Conseil des ministres prévue lundi, pour évoquer le premier rapport mensuel de l’armée sur le monopole des armes aux mains de l’État, ainsi que la polémique sur la projection non autorisée sur la Grotte aux pigeons, le 25 septembre, des images des anciens chefs du Hezbollah, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. Cet incident a provoqué un bras de fer entre le Premier ministre, Nawaf Salam, qui considère que cette infraction à la loi doit entraîner une sanction contre les organisateurs, et le parti chiite, qui estime que le chef du gouvernement tente de le réprimer. Tout cela intervient dans un contexte régional difficile pour le Hezbollah et l’axe iranien, le Hamas ayant approuvé le plan du président américain Donald Trump...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut