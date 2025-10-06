Raouché, plan Trump, monopole des armes : le Hezbollah entre pragmatisme et tentation d’escalade

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google La « bataille de Raouché » s’étend. Tous les regards sont tournés vers la séance du Conseil des ministres prévue lundi, pour évoquer le premier rapport mensuel de l’armée sur le monopole des armes aux mains de l’État, ainsi que la polémique sur la projection non autorisée sur la Grotte aux pigeons, le 25 septembre, des images des anciens chefs du Hezbollah, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. Cet incident a provoqué un bras de fer entre le Premier ministre, Nawaf Salam, qui considère que cette infraction à la loi doit entraîner une sanction contre les organisateurs, et le parti chiite, qui estime que le chef du gouvernement tente de le réprimer. Tout cela intervient dans un contexte régional difficile pour le Hezbollah et l’axe iranien, le Hamas ayant approuvé le plan du président américain Donald Trump sur l’arrêt de la guerre à...

