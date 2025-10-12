Menu
Moyen-Orient - Égypte

Joseph Aoun présente ses condoléances au Qatar après la mort de trois de ses diplomates dans un accident à Charm el-Cheikh.

Selon la chaîne al-Qahera News, liée aux services de sécurité égyptiens, l'accident est dû à une perte de contrôle au volant.

AFP / le 12 octobre 2025 à 11h34

Un avion survolant l'aéroport de Charm el-Cheikh, à la veille d'un sommet international sur Gaza, organisé dans le cadre d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le 12 octobre 2025. Photo Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Le président libanais Joseph Aoun a présenté ses condoléances à l'État du Qatar suite à la mort de trois de ses diplomates dimanche dans un accident de voiture près de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, où doit se tenir lundi un sommet crucial sur Gaza.

« Le président Aoun a exprimé sa tristesse face à ce tragique événement, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés également impliqués dans l’accident », souligne un communiqué.

La mort des trois diplomates a été annoncée dimanche par le Qatar, médiateur-clé dans la guerre entre Israël et le Hamas. L'ambassade du Qatar au Caire a fait part de « sa profonde tristesse et de son chagrin suite au décès de trois membres de son administration dans un tragique accident de la route à Charm el-Cheikh, alors qu'ils étaient en mission ». Ils seront transportés dimanche à Doha à bord d'un avion qatari, tout comme les deux blessés actuellement soignés à Charm el-Cheikh, a précisé l'ambassade.

L'Egypte confirme un sommet de la paix pour Gaza, lundi à Charm el-Cheikh, présidé par Trump et Sissi

Des pourparlers ont eu lieu ces derniers jours dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, afin de mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

La ville accueillera à partir de lundi un sommet pour la paix organisé par Donald Trump et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, auquel participeront les dirigeants de plus de vingt pays, dont la France et la Grande-Bretagne.

