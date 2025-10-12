Le Hamas ne gouvernera pas Gaza après la guerre ; trois diplomates qataris tués dans un accident avant le sommet pour Gaza | Direct

Plusieurs chefs d’État, dont Trump, Erdogan et Abdallah II, sont attendus en Égypte pour participer au sommet de la paix pour Gaza.

Plus de 500 000 personnes sont revenues dans le nord de Gaza depuis le cessez-le-feu.

Le désarmement du Hamas est « hors de question », selon un responsable du mouvement.

Condamnations unanimes au Liban après les frappes israéliennes sur Msayleh, au Liban-Sud.

L’armée israélienne affirme que la frappe de samedi, entre Khirbet Selm et Qalaouiyé, a tué un membre du Hezbollah.