Le Hamas ne gouvernera pas Gaza après la guerre ; trois diplomates qataris tués dans un accident avant le sommet pour Gaza | Direct

Environ 400 camions transportant de l’aide humanitaire se rassemblent du côté égyptien du passage frontalier de Rafah, avant leur entrée dans la bande de Gaza, rapportent les médias égyptiens, cités par le Haaretz.
Le Hamas a informé Israël qu’il détient 20 otages israéliens vivants et qu’il est prêt à débuter leur libération dès ce dimanche, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal.
Le message, transmis à Israël par l’intermédiaire de médiateurs arabes, marque la première fois que le mouvement confirme détenir 20 captifs israéliens en vie.
Cette déclaration répond également aux doutes quant à la capacité du Hamas à rassembler rapidement tous les otages vivants, compte tenu de son état affaibli et fragmenté, et laisse entrevoir un calendrier de libération potentiellement accéléré.
L’armée israélienne a annoncé se préparer à accueillir les otages dès dimanche soir, mais s’attend davantage à une remise lundi, jour où le président Donald Trump doit se rendre en Israël et en Égypte, selon un responsable israélien.
Le chancelier allemand Fiedrich Merz s’apprête à se rendre en Égypte pour participer au sommet pour la paix au Moyen-Orient, selon un communiqué cité par Reuters.
Le Hamas ne gouvernera pas la bande de Gaza après la guerre, a déclaré dimanche à l'AFP une source du mouvement proche des négociations, deux jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël.
"Pour le Hamas, la gouvernance de la bande de Gaza est une question réglée. Le Hamas ne participera pas du tout à la phase de transition, ce qui signifie qu'il a renoncé au contrôle de la bande de Gaza, mais il reste un élément fondamental de la société palestinienne", a déclaré à l'AFP cette source sous couvert de l'anonymat.
Un policier de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie surveille des manifestants pro-palestiniens alors qu’une pancarte montrant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec l’inscription « tueur d’enfants » apparait lors d’un rassemblement de solidarité avec les Palestiniens à Sydney, le 12 octobre 2025.
Au Liban, un calme précaire a dominé après la journée de samedi marquée par une série de frappes d’une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu conclu fin novembre dernier entre le Hezbollah et Israël, près d’une résidence de Nabih Berry à Msayleh.
Seul incident répertorié : vers 3 h du matin, l’armée israélienne a fait exploser une maison dans le village de Adaïssé (caza de Marjeyoun), selon notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.
L’armée israélienne a, quant à elle, revendiqué ce matin la frappe sur une voiture entre Khirbet Selm et Qalaouiyé, indiquant que la victime — Ali Hussein Sultan, originaire de Saouané —, selon les informations de notre correspondant, était un membre du Hezbollah, selon un communiqué.
La Force intérimaire des Nations unies au Liban a, quant à elle, annoncé que la grenade larguée par un drone israélien samedi vers Kfar Kila (caza de Marjeyoun) avait légèrement blessé un casque bleu.
L’actualité principale ce matin :
Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump présideront lundi, à Charm el-Cheikh, un « Sommet de la paix », en présence de « dirigeants de plus de vingt pays », a annoncé samedi la présidence égyptienne dans un communiqué.
« Le sommet vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et à ouvrir une nouvelle page de sécurité et de stabilité régionales », précise le texte, au deuxième jour d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Parmi les autres chefs d’État attendus figurent le président français Emmanuel Macron, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre britannique, ou encore le roi Abdallah II de Jordanie. Le président du Conseil européen, António Costa, fera également le déplacement.
L’Iran, soutien de longue date du Hamas, a déclaré samedi soir n’avoir « aucune confiance » en Israël quant au respect du cessez-le-feu à Gaza, au deuxième jour de trêve dans l’enclave palestinienne.
Toujours samedi, un responsable du Hamas a affirmé que le mouvement « remettra ses armes à la future armée palestinienne ». Un autre responsable du mouvement a déclaré le même jour que le désarmement du Hamas, prévu dans le cadre du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, est « hors de question ».
Enfin, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a annoncé ce matin que l’armée israélienne allait détruire, après la libération des otages retenus dans la bande de Gaza, tous les tunnels du Hamas dans le territoire palestinien.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Proche-Orient, au troisième jour de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza.
Nous suivrons également l'actualité au Liban, toujours sous le feu israélien malgré un accord de trêve conclu fin novembre 2024.
