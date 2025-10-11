Un mort dans une frappe israélienne de drone sur une voiture entre Khirbet Selm et Qalaouiyé

Un homme identifié comme étant Ali Hussein Sultan a été tué samedi dans une frappe menée par un drone israélien sur sa voiture, entre Khirbet Selm et Qalaouiyé au Liban-Sud, rapportent notre correspondant Mountasser Abdallah et le ministère de la Santé. Originaire du village voisin de Souané, Ali Sultan avait été grièvement blessé dans la frappe, avant de succomber à ses blessures.

Ce tir, entre autres violations commises dans la journée par l'armée israélienne au Liban, a eu lieu alors que des bombardements massifs avaient frappé dans la nuit un terrain sur lequel étaient entreposés des engins de chantier à Msayleh, au Liban-Sud, faisant aussi un mort.

Dans sa série d'attaques visant à empêcher toute tentative de reconstruction dans le Sud, l'armée israélienne a également touché un bulldozer à Blida samedi dans la journée, selon notre correspondant, qui n'a pas fait état de victime. Plus tôt dans la matinée, un drone israélien quadricoptère avait largué plusieurs bombes sur une maison au centre de Aïta el-Chaab, la détruisant entièrement.

Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 novembre 2024, Israël poursuit ses frappes quasi quotidiennes sur le pays, empêchant le retour des habitants et les opérations de reconstruction.