Machado dédie son prix au peuple vénézuélien mais aussi à Trump

L'opposante vénézuelienne Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, a dédié vendredi sa distinction au peuple vénézuélien et à Donald Trump, affirmant compter sur le soutien du président américain face à Nicolas Maduro. « Je dédie ce prix au peuple souffrant du Venezuela et au président Trump pour son soutien décisif à notre cause ! », a dit Mme Machado dans un message en anglais sur X.

Dans un message concomitant, toujours sur X mais en espagnol, elle a également estimé que ce prix était un « élan » pour « conquérir la liberté » dans son pays, disant compter sur le soutien de Donald Trump qui a déployé depuis août des bateaux de guerre dans les Caraïbes. « Cette immense reconnaissance de la lutte de tous les Vénézuéliens est un élan pour achever notre tâche : conquérir la liberté. Nous sommes au seuil de la victoire et aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur le Président Trump (...) Le Venezuela sera libre ! », a-t-elle écrit.

Le message en anglais où Mme Machado dédie ce Nobel de la paix au président américain a été reposté par la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. Auparavant, le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, avait affirmé sur X que le comité du prix Nobel de la paix avait fait passer la « politique avant la paix » en attribuant la récompense à Mme Machado plutôt qu'à Donald Trump.

Le président américain assure avoir mis fin à plusieurs conflits, donnant pour exemples ses médiations entre l'Inde et le Pakistan, le Cambodge et la Thaïlande, l'Egypte et l'Ethiopie, le Rwanda et la République démocratique du Congo, la Serbie et le Kosovo.

Washington a déployé début septembre huit navires de guerre et un sous-marin à propulsion nucléaire au large des côtes du Venezuela. A ce jour, l'administration Trump a frappé en mer au moins quatre embarcations qu'elle a présentées comme étant celles de narcotrafiquants, pour un bilan d'au moins 21 morts. De nombreux médias et sources proches du pouvoir américain font état de frappes imminentes visant le territoire vénézuélien.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a dénoncé une « agression armée », accusant Washington d'utiliser le trafic de drogue comme prétexte « pour imposer un changement de régime » et s'emparer des réserves de pétrole du pays, parmi les plus importantes au monde.