Chère abonnée, cher abonné,« Regarde la dernière de The Onion », a-t-il lancé en référence au célèbre site satirique américain et en se marrant.On a regardé, on a lu « La Norvège se prépare à la réaction de Trump s'il ne remporte pas le prix Nobel de la paix », on a relevé qu'il ne s'agissait pas d'une sortie de The Onion mais du titre d'un article de The Guardian, et donc qu'en lieu et place de sarcasme, nous étions en plein dans 2025 à l'heure trumpienne.Le président américain exprime régulièrement et ouvertement sa conviction qu'il devrait recevoir le Nobel de la paix, attribué ce vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado pour ses efforts « en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie ». Pour plaider sa cause, il affirme, à tort, avoir mis fin à sept guerres depuis le...

