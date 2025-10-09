Le président de la République libanaise Joseph Aoun a « salué » jeudi l’accord conclu entre Israël et le Hamas dans sa première étape, pour libérer les otages du 7 octobre 2023 et mettre fin à la guerre de Gaza, qui avait commencé il y a deux ans presque jour pour jour.

Dans un communiqué officiel distribué par son bureau de communication, le président Aoun a dit espérer « que cet accord représente un premier pas vers une cessation totale des hostilités et la fin de la souffrance humaine du peuple palestinien frère à Gaza ». Il a estimé qu’il faut « poursuivre les efforts internationaux et régionaux en vue d’une paix globale et juste dans la région, qui garantisse les droits légitimes des Palestiniens, conformément à l’initiative de paix arabe adoptée lors du Sommet de Beyrouth en 2002 ».

« Nous espérons qu’Israël répondra favorablement aux appels des leaders du monde arabe et de la communauté internationale en cessant sa politique d’agression contre la Palestine, le Liban et la Syrie, dans l’objectif de faire régner des climats positifs qui permettront d’œuvrer pour la paix juste, globale et définitive, seule garante de la stabilité dans la région du Moyen-Orient », a-t-il conclu.

Après deux ans de guerre, Israël et le Hamas se sont entendus jeudi à l’aube sur un cessez-le-feu à Gaza dans le cadre du plan du président américain Donald Trump, annoncé par ce dernier il y a quelques jours. Le président américain s'est dit « fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase » de son plan, dans le cadre de pourparlers indirects en Egypte. Dans le cadre de cet accord, dont la première phase sera signée dès aujourd’hui en Egypte, le Hamas devra libérer 20 otages vivants (le nombre total d’otages détenus à Gaza est de 47), contre 2000 détenus palestiniens emprisonnés dans les geôles israéliennes.

Au Liban, malgré le cessez-le-feu du 27 novembre 2024 avec le Hezbollah, l’armée israélienne occupe toujours six positions au Liban-Sud et ses agressions contre des membres du mouvement chiite principalement mais aussi des civils, demeurent quotidiennes.