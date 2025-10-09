Espoir pour la création d'un État palestinien, opportunité, soulagement : les principales réactions à l'accord de trêve à Gaza

« Occasion unique », « réussite », « profond soulagement » : les premières réactions à l'accord de cessez-le-feu imminent trouvé à Charm-el-Cheikh entre Israël et le Hamas sous l'égide du président américain Donald Trump saluent la libération annoncée des otages et insistent sur le besoin d'acheminer l'aide humanitaire à Gaza.

Autorité palestinienne

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré espérer que cet accord puisse mener à la création d'un État palestinien.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, M. Abbas a « exprimé l'espoir que ces efforts soient le prélude à une solution politique permanente (...) conduisant à la fin de l'occupation israélienne de l'État de Palestine et à l'établissement d'un État palestinien indépendant. »

Chine

La Chine a dit espérer « qu'un cessez-le-feu permanent et complet sera obtenu au plus vite à Gaza afin d'atténuer dans les faits la crise humanitaire et d'apaiser les tensions régionales », a déclaré Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, ajoutant que son pays « prône le respect du principe de la gouvernance de la Palestine par les Palestiniens et promeut la mise en oeuvre de la solution à deux États ».

Pays médiateurs

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remercié jeudi le président américain Donald Trump et s'est dit « très satisfait » de l'accord sur un cessez-le-feu à Gaza. « Je tiens à exprimer ma gratitude, en particulier au président américain Trump, qui a fait preuve de la volonté politique nécessaire pour encourager le gouvernement israélien à accepter un cessez-le-feu, ainsi qu'à nos pays frères, le Qatar et l'Égypte », a affirmé le chef de l'État turc sur X.

« Avec l'instauration du cessez-le-feu, l'aide humanitaire doit être acheminée à Gaza, région en proie à une catastrophe humanitaire, et les efforts de reconstruction doivent être engagés de toute urgence. La Turquie continuera de fournir une aide humanitaire intensive à Gaza », a de son côté réagi le ministère turc des Affaires étrangères.

Europe

Le président français Emmanuel Macron a salué « l'espoir immense » soulevé par l'accord entre Israël et le Hamas et émis l'espoir qu'il permette « l'ouverture d'une solution politique fondée sur la solution à deux États ». Il a ajouté qu'il appelait Israël et le Hamas à « respecter strictement les termes » de l'accord.

Cet accord représente « un profond moment de soulagement qui sera ressenti partout dans le monde », a affirmé le Premier ministre britannique Keir Starmer, saluant les « efforts diplomatiques inlassables » de l'Egypte, du Qatar, de la Turquie et des États-Unis pour parvenir à cette « première étape cruciale ». Il a également appelé à ce qu'il s'applique « dans son intégralité, sans délai » et « s'accompagne de la levée immédiate de toutes les restrictions pesant sur l'aide humanitaire » pour Gaza.

« Les développements en Israël sont encourageants (...) Nous observons bien sûr la situation de très près et restons confiants qu'une solution puisse être trouvée cette semaine », a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz, lors d'une conférence de presse à Berlin.

« Il est maintenant temps de dialoguer, d'aider la population civile et de se tourner vers l'avenir. Avec espoir. Mais aussi avec justice et mémoire. Pour que les atrocités vécues ne se reproduisent jamais », a espéré le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez.

« L'Italie continuera à soutenir les efforts des médiateurs et est prête à contribuer à la stabilisation, à la reconstruction et au développement de Gaza », a affirmé la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

L'Union européenne « continuera à soutenir l'acheminement rapide et sûr de l'aide humanitaire à Gaza. Et le moment venu, nous serons prêts à contribuer à la reprise et à la reconstruction », a indiqué la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.