Ce qu’il reste à régler après l’accord sur la première phase du plan Trump pour Gaza

Un camion transporte un véhicule militaire israélien le long de la frontière avec Gaza, après l'annonce d'un accord pour un cessez-le-feu, le 9 octobre 2025. Ammar Awad/Reuters
Le monde a certes de quoi se réjouir. Un arrêt des combats est imminent, après plus de deux ans d’une guerre génocidaire à Gaza, avec un afflux de l’aide humanitaire dans l’enclave et une libération d’otages prévue en échange de prisonniers palestiniens. Le président américain Donald Trump crie victoire, tout comme les médiateurs arabes, et même le Hamas et Israël revendiquent un succès, alors qu’ils avaient pourtant effleuré cette perspective à plusieurs reprises durant ces longs mois de conflit. Mais ce n’est là que la première phase du plan pour Gaza, qui comporte 20 points sur une vision à plus long-terme, et dont le chemin est encore semé d’embûches. Quelques incertitudes demeurent pour la première phase L’accord devrait être approuvé par le gouvernement israélien et signé ce jeudi 9 octobre 2025, deux ans et deux jours après...
