Michel Issa officiellement nommé nouvel ambassadeur des États-Unis au Liban

Michel Issa, candidat du président Donald Trump au poste d'ambassadeur des États-Unis au Liban, a été officiellement confirmé mardi par le Sénat après un vote entérinant sa prise de fonctions. Il devrait arriver à Beyrouth à la fin du mois d’octobre pour prendre ses fonctions, selon les informations d’al-Markaziya.

Ce vote est venu officialiser une nomination déjà annoncée publiquement par le président Trump dès le mois de mars 2025, le désignant comme un « un homme d'affaires exceptionnel, un expert financier et un leader ayant une carrière remarquable dans la banque, l'entrepreneuriat et le commerce international ».

En juillet, devant la commission des Affaires étrangères du Sénat, Michel Issa avait appelé à une action urgente contre le Hezbollah, affirmant que son désarmement n’était pas une option, mais une nécessité.

Michel Issa, d'origine libanaise, succédera au siège de la chancellerie à Awkar, dans la banlieue nord de Beyrouth, à Lisa Anne Johnson, en poste depuis janvier 2024. Ami et partenaire de golf du président américain, il a d'ores et déjà été félicité par le député sunnite de Beyrouth Fouad Makhzoumi, qui s'est dit « confiant dans sa capacité de renforcer le partenariat vital entre les États-Unis et le Liban », dans un message sur X.

Ce vote de confiance du Sénat a notamment été retardé par un blocage des élus Démocrates, qui ont promis de bloquer les nominations du président Donald Trump pour des postes diplomatiques en protestation contre les mesures visant à fermer l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et à l'intégrer au Département d'État.