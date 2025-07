Le désarmement du Hezbollah « essentiel », affirme Michel Issa devant le Sénat américain

Devant la commission des Affaires étrangères du Sénat américain, Michel Issa, candidat du président Donald Trump au poste d’ambassadeur des États-Unis au Liban, a appelé à une action urgente contre le Hezbollah, affirmant que son désarmement n’était pas une option, mais une nécessité.



« Le désarmement complet du Hezbollah n’est pas optionnel ; il est essentiel. Le moment d’agir, c’est maintenant », a déclaré Michel Issa dans son discours d’ouverture, alors que le Sénat examinait sa nomination.

Il a rappelé qu’il était né à Beyrouth, avait fait ses études en France et passé « la majeure partie » de sa vie adulte aux États-Unis. « Ma présence ici est le témoignage vivant de la promesse durable du rêve américain, qui a permis à un jeune homme né à Beyrouth de devenir banquier, homme d’affaires, et désormais serviteur public. Si ma nomination est confirmée, je me consacrerai entièrement à la promotion des intérêts et des valeurs américaines au Liban », a-t-il déclaré.

Assurant « comprendre intimement la complexité de la société libanaise », il a affirmé que cette compréhension guiderait ses efforts pour « bâtir des ponts, promouvoir l’unité et soutenir les institutions démocratiques » du pays. « Je suis resté profondément lié au Liban au fil des années et j’ai été témoin de la résilience de son peuple, malgré des entraves constantes causées par la corruption, la mauvaise gestion économique et l’influence violente du Hezbollah et de ses soutiens iraniens », a-t-il ajouté.

Revenant sur les conséquences de la récente guerre entre Israël et le Hezbollah, Issa a estimé que celle-ci, « bien que dévastatrice », avait ouvert « une fenêtre étroite mais significative » pour progresser. « Nous avons observé des développements prometteurs : un Président et un Premier ministre indépendants, réformateurs, et déterminés à emprunter une autre voie pour leur pays », a-t-il affirmé.

Soulignant que le gouvernement libanais avait « commencé à réduire l’influence du Hezbollah » depuis la mise en œuvre du cessez-le-feu, il a toutefois ajouté que « des mesures supplémentaires, urgentes, sont nécessaires ».

Il a également estimé que « les États-Unis doivent continuer à jouer un rôle de premier plan pour saisir une véritable opportunité historique : délimiter les frontières entre Israël et le Liban, et favoriser une normalisation des relations entre les deux pays ».

Le diplomate pressenti a également souligné que « reconstruire le Liban doit aller de pair avec des réformes sérieuses garantissant une distribution transparente de l’aide et des investissements ».

Il a par ailleurs insisté sur l’importance du rôle de l'armée libanaise, « partenaire fiable », affirmant qu’elle « prend désormais des mesures concrètes pour faire appliquer le cessez-le-feu et démanteler l’infrastructure du Hezbollah dans le sud ». « Ces efforts démontrent l’utilité de notre coopération sécuritaire continue », a-t-il souligné.

Enfin, Michel Issa a tenu à lever toute ambiguïté sur sa loyauté : « Afin d’éviter tout conflit d’intérêt potentiel et de démontrer que ma loyauté est exclusivement envers les États-Unis, j’ai volontairement renoncé à ma citoyenneté libanaise. »

L'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, entré en vigueur le 27 novembre, prévoyait un retrait total des troupes israéliennes du Liban-Sud, où elles occupent encore cinq positions en territoire libanais, continuent de mener des incursions terrestres et mènent quasiment quotidiennement des frappes. Côté libanais, il devait mener au désarmement du Hezbollah, en priorité au sud du Litani, puis dans le pays, comme le prévoit la résolution 1701 de l'ONU qui sert de cadre à l'accord de trêve, ce que rejette le parti milice. Les attaques israéliennes sur le Liban au cours des huit derniers mois ont fait plus de 270 morts.