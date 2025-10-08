Les leçons du choix du premier Parlement post-Assad en Syrie

Le président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh, dans un bureau de vote d'un comité électoral local pour les premières législatives, indirectes, post-Assad, à Damas, le 5 octobre 2025. Louai Beshara/AFP
Le premier constat est évident : les hommes sunnites dominent. Dans le premier Parlement syrien depuis la chute de Bachar el-Assad et la dissolution de l’Assemblée qui avait suivi quelques jours plus tard il y a bientôt dix mois, 119 sièges sont désormais pourvus. Seulement six femmes y ont fait leur entrée, tandis qu’une dizaine de législateurs uniquement sont issus de minorités, selon les résultats officiels publiés lundi. Une sous-représentation reconnue par le porte-parole de la commission électorale, Nawar Najmeh, qui a regretté le « déséquilibre », tout en soulignant que « le tiers des sièges que le président doit encore désigner pourrait compenser certaines composantes sous-représentées ». Car le complexe processus pensé en lieu et place d’élections directes n’est pas encore achevé. Soixante-dix législateurs doivent encore être...
Le premier constat est évident : les hommes sunnites dominent. Dans le premier Parlement syrien depuis la chute de Bachar el-Assad et la dissolution de l’Assemblée qui avait suivi quelques jours plus tard il y a bientôt dix mois, 119 sièges sont désormais pourvus. Seulement six femmes y ont fait leur entrée, tandis qu’une dizaine de législateurs uniquement sont issus de minorités, selon les résultats officiels publiés lundi. Une sous-représentation reconnue par le porte-parole de la commission électorale, Nawar Najmeh, qui a regretté le « déséquilibre », tout en soulignant que « le tiers des sièges que le président doit encore désigner pourrait compenser certaines composantes sous-représentées ». Car le complexe processus pensé en lieu et place d’élections directes n’est pas encore achevé. Soixante-dix...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.