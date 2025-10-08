Les leçons du choix du premier Parlement post-Assad en Syrie

Le premier constat est évident : les hommes sunnites dominent. Dans le premier Parlement syrien depuis la chute de Bachar el-Assad et la dissolution de l’Assemblée qui avait suivi quelques jours plus tard il y a bientôt dix mois, 119 sièges sont désormais pourvus. Seulement six femmes y ont fait leur entrée, tandis qu’une dizaine de législateurs uniquement sont issus de minorités, selon les résultats officiels publiés lundi. Une sous-représentation reconnue par le porte-parole de la commission électorale, Nawar Najmeh, qui a regretté le « déséquilibre », tout en soulignant que « le tiers des sièges que le président doit encore désigner pourrait compenser certaines composantes sous-représentées ». Car le complexe processus pensé en lieu et place d’élections directes n’est pas encore achevé. Soixante-dix...

