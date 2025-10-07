Joumblatt depuis Baabda : L'atmosphère est rassurante, malgré les campagnes de dénigrement « irréfléchies »

Le leader druze Walid Joumblatt a affirmé mardi depuis le palais présidentiel de Baabda que l'atmosphère au Liban était « rassurante » malgré les tensions autour de la question du désarmement du Hezbollah et plus récemment de la polémique autour de la commémoration de l'assassinat de l'ex-chef du mouvement chiite, Hassan Nasrallah.

Après s'être réuni avec le chef de l'Etat Joseph Aoun, M. Joumblatt a souligné depuis la tribune du palais que cette visite avait été « amicale » et que l'atmosphère dans le pays était « rassurante, malgré les campagnes de dénigrement irréfléchies. »

A la suite de la polémique autour de l'illumination par le Hezbollah, sans autorisation, de la Grotte aux pigeons, sur le littoral de Beyrouth, les tensions se sont encore plus cristallisées entre le parti chiite et le Premier ministre Nawaf Salam, tandis qu'une brouille semblait planer entre Baabda et le Grand Sérail. La présidence avait en effet pris la défense de l'armée, qui n'était pas intervenue pour empêcher la commémoration, tandis que la présidence du Conseil avait reproché à demi-mot le manque de réactivité de la troupe et des forces de l'ordre. La page de la polémique a toutefois semblé être tournée lundi lors d'un Conseil des ministres, au cours duquel il a été décidé de suspendre la licence de l'organisation ayant organisé la commémoration, sans toutefois la dissoudre, jusqu’à la fin des enquêtes en cours sur cette affaire. Le Hezbollah avait menacé d'un recours à l'escalade en cas de dissolution.

M. Joumblatt a en outre affirmé que l'armée libanaise « accomplit un travail formidable dans le Sud » où elle doit se déployer et démanteler les infrastructures du Hezbollah, qui était prédominant dans cette zone avant le cessez-le-feu du 27 novembre 2024. Le gouvernement s'est engagé début août à récupérer le monopole des armes aux mains de l'Etat, et a un mois plus tard avalisé le plan de la troupe pour y parvenir.

Walid Joumblatt s'est rendu au palais présidentiel accompagné de son fils, le chef du Parti socialiste progressiste (PSP) et député Taymour Joumblatt.

La veille, M. Joumblatt avait été informé par Yasser Abbas, fils du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, des détails de la coopération officielle entre le Liban et la Palestine concernant le désarmement des camps palestiniens, selon l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle).