Guterres « condamne fermement » l'arrestation de neuf nouveaux employés par les houthis

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a de nouveau « condamné fermement » lundi la détention de membres de son personnel par les rebelles houthis au Yémen, après l'arrestation de neuf nouveaux employés, selon un communiqué de son porte-parole.

« Le secrétaire général condamne fermement la poursuite des détentions arbitraires de membres de son personnel et de ses partenaires » au Yémen, a déclaré Stéphane Dujarric, évoquant l'arrestation récente de neuf nouveaux employés de l'ONU par les houthis. Cela porte « à 53 le nombre de membres du personnel onusien détenus arbitrairement depuis 2021 » dans le pays, a-t-il précisé. Le chef de l'ONU appelle à la « libération immédiate et inconditionnelle » de ces employés ainsi qu'à celle de tous les membres « des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile et des missions diplomatiques » détenus au Yémen, a ajouté Stéphane Dujarric.

Des dizaines de membres de l'ONU ont été arrêtés ces derniers mois dans les régions contrôlées par les rebelles houthis, soutenus par l'Iran. L'ONU avait notamment annoncé en août la détention d'au moins onze de ses employés par les houthis, qui ont mené une campagne de répression après la mort de leur Premier ministre dans des frappes israéliennes.

Dans ce contexte, le coordinateur de l'ONU pour l'aide humanitaire au Yémen a été officiellement transféré en septembre de Sanaa, la capitale aux mains des rebelles, à Aden. C'est dans cette ville que le pouvoir yéménite reconnu par la communauté internationale a établi son siège après avoir été chassé de Sanaa par les houthis en 2014.

Dix ans de guerre civile ont plongé le Yémen, l'un des pays les plus pauvres de la péninsule arabique, dans l'une des pires crises humanitaires au monde, selon l'ONU.