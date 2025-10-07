L'armée israélienne affirme avoir détecté un projectile tiré depuis le nord de Gaza ; deux morts dans des bombardements kurdes à Alep | Direct

Un haut diplomate du Vatican condamne le « carnage » à Gaza
Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a condamné hier le « carnage » à Gaza, estimant qu'il était « inacceptable » de réduire le nombre de morts à des dommages collatéraux.
Il s'adressait aux médias du Vatican à l'approche du deuxième anniversaire de ce qu'il a qualifié d' « inhumain et indéfendable » attentat du Hamas du 7 octobre en Israël, et a dit prier pour les otages toujours détenus. La guerre entre le Hamas et Israël « a eu des conséquences désastreuses et inhumaines », a ajouté le cardinal, se disant frappé par la mort quotidienne de « tant d'enfants dont la seule faute semble être d'être nés là-bas ». « Nous risquons de devenir insensibles à ce carnage ! », a prévenu Pietro Parolin dans une interview publiée en italien et en anglais.
Au Liban, l’armée israélienne a violé à plusieurs reprises le cessez-le-feu, mais dans des incidents de moindre gravité que le bombardement massif sur la Békaa et la frappe meurtrière sur une voiture au Liban-Sud qui ont eu lieu la veille.
Il n’y a pas eu de frappes pendant la nuit au Liban-Sud, mais des drones israéliens survolent avec intensité, et à basse altitude, les villages de la côte de Zahrani, selon notre correspondant Mountasser Abdallah. Vers 7h du matin, l’armée israélienne a tiré intensivement à la mitrailleuse et a lancé des grenades depuis le site de Roueissat el-Alam en direction des abords de la localité de Kfarchouba, dans le caza de Hasbaya.
Un drone israélien a effectué un vol à basse altitude au-dessus d’Iqlim el-Touffah ainsi que dans le ciel de Kfartabnit et de ses environs, dans le caza de Hasbaya.
Un drone israélien survole également à basse altitude, depuis le matin, Beyrouth et ses banlieues, selon plusieurs de nos journalistes.
➡️ La journée de lundi avait été particulièrement violente, retrouvez-en le compte-rendu ici
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a de nouveau « condamné fermement » lundi la détention de membres de son personnel par les rebelles houthis au Yémen, après l'arrestation de neuf nouveaux employés, selon un communiqué de son porte-parole.
Des dizaines de membres de l'ONU ont été arrêtés ces derniers mois dans les régions contrôlées par les rebelles houthis, soutenus par l'Iran. L'ONU avait notamment annoncé en août la détention d'au moins onze de ses employés par les houthis, qui ont mené une campagne de répression après la mort de leur Premier ministre dans des frappes israéliennes.
Dans ce contexte, le coordinateur de l'ONU pour l'aide humanitaire au Yémen a été officiellement transféré en septembre de Sanaa, la capitale aux mains des rebelles, à Aden. C'est dans cette ville que le pouvoir yéménite reconnu par la communauté internationale a établi son siège après avoir été chassé de Sanaa par les houthis en 2014.
Syrie : cessez-le-feu dans une partie d'Alep ciblés par des bombardements kurdes, qui ont fait au moins deux morts
Le gouvernement syrien et l'administration autonome kurde se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu dans deux quartiers d'Alep (nord) récemment ciblés par des bombardements qui ont fait au moins deux morts, ont rapporté mardi les médias d'Etat. Aucune précision n'a été fournie sur les contours de cet accord, qui concerne les quartiers à majorité kurde de Cheikh Maqsoud et Achrafieh.
Au moins un membre des forces de sécurité intérieure et un civil ont été tués hier soir dans des bombardements attribués aux forces kurdes à Alep, sur fond de regain de tensions entre Damas et l'administration autonome kurde, selon la télévision d'État.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a pour sa part fait état de l'utilisation récente par les forces gouvernementales de drones explosifs dans ces deux quartiers.
A Gaza, L'armée israélienne a dit avoir détecté un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza mardi matin, jour du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien.
« À la suite des sirènes d'alarme qui ont retenti il y a peu à Netiv HaAsara (dans le sud d'Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza), un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza vers le territoire israélien a été détecté. Il est probable qu'il soit tombé dans la zone », a indiqué l'armée dans un communiqué. « Aucune victime n'a été signalée pour le moment », a-t-elle ajouté.
Faisant pression à la fois sur le Hamas et sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président américain Donald Trump a dévoilé le 29 septembre un plan destiné à mettre un terme à la guerre et prévoyant notamment une libération de tous les otages, un retrait progressif de l'armée israélienne et le désarmement du Hamas. Des pourparlers indirects entre le mouvement palestinien et le gouvernement israélien ont commencé lundi dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh.
Elles ont pour but de poser à minima les bases concrètes pour la réalisation du premier acte du plan Trump : la libération de tous les otages en échange de celle de centaines de prisonniers palestiniens détenus par Israël dans le cadre d'un cessez-le-feu.
L'une des principales informations de ce matin concerne la Syrie.
Au lendemain des élections législatives qui ont eu lieu dimanche, au moins un membre des forces de sécurité intérieure et un civil ont été tués dans la soirée de lundi dans des bombardements attribués aux forces kurdes à Alep, dans le nord syrien, sur fond de regain de tensions entre Damas et l'administration autonome kurde, a indiqué la télévision d’État.
L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a, pour sa part, fait état de l’utilisation par les forces gouvernementales de drones explosifs dans les quartiers à majorité kurde de Cheikh Maqsoud et Achrafieh.
Depuis le renversement de Bachar al-Assad en décembre 2024, Alep est administrée par les autorités islamistes.
Cheikh Maqsoud et Achrafieh restent contrôlés par des unités kurdes locales liées aux Forces démocratiques syriennes (FDS) et à leurs forces de sécurité intérieure, les Asayech, bien que les FDS s’en soient officiellement retirées en avril dernier dans le cadre d’un accord de désengagement conclu avec le gouvernement.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient, et notamment en Égypte, où se déroulent depuis hier les négociations indirectes entre le Hamas et Israël en vue d’un cessez-le-feu durable à Gaza.
Nous suivrons également l’évolution de la situation dans le reste de la région, notamment au Liban, en Syrie et au Yémen.
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Offre exclusive : 99$/an au lieu de
215$
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.