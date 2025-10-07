L'armée israélienne affirme avoir détecté un projectile tiré depuis le nord de Gaza ; deux morts dans des bombardements kurdes à Alep | Direct

Les négociations entre le Hamas et Israël ont commencé en Égypte dans une « atmosphère positive ».

Benjamin Netanyahu a déclaré que l’Iran avait développé des missiles capables d’atteindre des distances de 8 000 kilomètres et pouvant, à terme, menacer les États-Unis.

La frappe israélienne contre une voiture dans le caza de Nabatiyé, lundi, a fait au total deux morts et quatre blessés au Liban.

De nombreux rassemblements ont eu lieu en Israël pour commémorer les deux ans des attaques du 7 octobre 2023.