Inlassable Jane Fonda, 87 ans, entre combats politiques et podiums

Moulée dans un fourreau doré, l’incomparable Jane Fonda a défilé sur le podium de L'Oréal à Paris dans le cadre de la Semaine de la mode. Encadrée par quatre danseurs noirs tout de blanc vêtus, elle a traversé l’espace avec l’allure et l’assurance d’une vraie star (qu’elle est), les cheveux gris clair, le visage parfait. Une apparition qui lui a valu une standing ovation et qui fait le buzz sur Instagram. L’Oréal, qui en est à sa 8e édition de « Women empowerment » , avait centré ce défilé autour du thème suivant : Liberté, Égalité, Sororité », célébrant ainsi l'émancipation, la confiance en soi et le partage. Ses égéries avaient toutes répondu présentes. Une affiche à faire pâlir d’envie les concurrents, puisqu’on y trouve Gillian Anderson, Simone Ashley, Marie Bochet, Cindy Bruna, Viola Davis, Jane Fonda, Bebe Vio Grandis, Ariana Greenblatt, Luma Grothe, Kendall Jenner, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell, Helen Mirren et Aishwarya Rai, ainsi que les ambassadrices France Charlotte Cardin et Philippine Leroy-Beaulieu.





Un célèbre et indémodable « workout »

La superbe forme physique de Jane Fonda, au seuil de ses 90 ans, n’est pas due au hasard mais à son style de vie et sa passion pour le sport, et notamment le workout dont elle fut la pionnière en avril 1982, lorsqu’elle sort sa première vidéo sous l’intitulé « Jane Fonda Workout », principalement destinée aux femmes, afin de leur permettre de réaliser des exercices chez elles. Une méthode pratique et efficace qui se vendra comme des petits pains. Ce sera la première d’une série qu’elle publiera au cours des 13 années suivantes. Ses cours enregistrés se vendront au total à plus de 17 millions d'exemplaires.





Digne fille de son père

Sœur de Peter Fonda, femme de Roger Vadim, Tom Hayden puis Ted Turner, Jane Fonda est d’abord la digne fille du grand acteur et activiste de Hollywood, Henry Fonda (1905-1982). Comme lui, elle a fait des questions humaines politiques et environnementales un combat personnel. Le verbe haut, les idées claires, avec cette même détermination qui n’a pas faibli — on se souvient encore de son opposition farouche à la guerre du Vietnam qui lui avait valu le surnom de « Hanoï Jane » —, elle continue de se faire l’avocate d’un environnement en péril, quitte à se faire arrêter par la police. Aussi, tout en se préparant à son dernier défilé parisien, elle a relancé le Comité pour le Premier Amendement, (initialement soutenu par son père l’acteur Henry Fonda), pour s’opposer aux tentatives de l'administration Trump de faire taire les critiques. Le Comité a annoncé cette initiative dans un communiqué établissant un parallèle entre la Maison-Blanche sous la présidence de Donald Trump et l'ère McCarthy des années 1950, lorsque les Américains étaient la cible d'allégations concernant leurs convictions et leurs activités politiques. Dans ce contexte, l’initiative de Jane Fonda a d'ores et déjà reçu le soutien de plus de 550 personnes, dont les plus grands noms de l'industrie du divertissement couvrant plusieurs générations, notamment Barbra Streisand, Billie Eilish, Ben Stiller, Jamie Lee Curtis, Michael Keaton, Natalie Portman, Pedro Pascal, Spike Lee et Whoopi Goldberg. À l'époque, son père, Henry Fonda, avait notamment rallié à son appel Lauren Bacall, Lucille Ball, Judy Garland, Humphrey Bogart, Gene Kelly et Frank Sinatra.

Néanmoins, ce père avec qui elle avait souvent du mal à communiquer, lui avait enseigné une autre leçon qui ne l'avait pas convaincue. Jane Fonda le confie dans sa biographie : « J'ai grandi dans les années 50. Mon père m'avait appris que mon apparence était la seule chose qui comptait, franchement. C'était un homme bien, je l’aimais beaucoup mais il m'a transmis des messages que les pères ne devraient pas relayer : Si tu n'as pas l'air parfaite, tu ne seras pas aimée !» Ayant lutté vainement pour en arriver là, elle a réalisé que « nous ne sommes pas faits pour être parfaits mais pour être une entité ».





« Une femme n’a pas à s’expliquer quand elle dit non »

Quand cette entité profondément ancrée en elle s’est révélée, elle a poussé Jane Fonda à embrasser sa vie, sa carrière et ses causes à bras le corps. Des films, des séries, des livres, parmi lesquels le best-seller My life so far et une formidable leçon de vie. Contrairement à ce que lui avait dit son père ( ce cruel « tu ne seras pas aimée »), elle a vécu de multiples relations amoureuses. Ses mariages ont été, à l’image de ses époux, très différents. Des chapitres de vie qui l’ont tantôt transformée en intellectuelle (avec le cinéaste Roger Vadim), tantôt en révolutionnaire (avec le politicien activiste Tom Hayden) ou en... bourgeoise (avec Ted Turner, le tycoon des médias et fondateur de la chaîne de télévisée, CNN ). Mais avec, toujours, une intelligence émotionnelle et une rare lucidité.

Au cours de son récent passage à Paris, Jane Fonda confiait au magazine Elle : « À 62 ans, j’ai quitté mon mari car je savais que si je restais je ne deviendrais pas la femme que je suis censée être. Je n’aurais pas pu réaliser tout mon potentiel. Une femme n’a pas à s’expliquer. Elle dit juste non. J’ai entendu quelqu’un dire un jour, « non » c’est une phrase. Il m’a fallu 70 ans pour apprendre à dire non. Quand une femme dit non, c’est non. Et, quand je dis non, je sais que je vais bien et que je suis sur la bonne voie. Ce qui n’était pas le cas. Avant, tout dépendait de ce que les autres disaient. »