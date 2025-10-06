Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Le président américain Donald Trump (g) et la première dame Melania Trump (2e g) observent l’atterrissage d’un F-35 sur le pont d’un porte-avions, en Virginie, le 5 octobre 2025. Photo Saul LOEB/AFP

Direct Moyen-Orient

Le négociateur du Hamas est arrivé en Égypte ; Trump promet un « bain de sang massif » à Gaza si les négociations n’avancent pas | Direct

OLJ / Par Nemtala EDDÉ, Nour BRAIDY, Philippe HAGE BOUTROS, Suzanne BAAKLINI, Yara Sarkis, le 06 octobre 2025 à 09h43

Ce qu’il faut retenir

Trump considère que son plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza est très avantageux pour Israël.

Les 27 Grecs membres de la flottille pour Gaza retrounent à Athènes aujourd'hui.

La résistance a atteint un stade avancé dans le rétablissement de ses capacités, selon Raad.


09:43 heure de Beyrouth

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré lundi que les tentatives en cours pour mettre fin à la guerre à Gaza étaient les plus prometteuses depuis le début du conflit il y a deux ans, selon Reuters.

« Pour la première fois en deux ans, il ne s’agit pas seulement d’un cessez-le-feu, mais d’une solution politique viable. Les acteurs israéliens, arabes et palestiniens échangent désormais des idées sur la manière dont les choses peuvent évoluer dans la bande de Gaza », a déclaré le ministre à la chaîne publique allemande ARD.

09:06 heure de Beyrouth

Au Liban-Sud : 

Dans la matinée, l’armée israélienne a mené une opération de ratissage à l’aide de mitrailleuses depuis le site israélien de Roueissat el-Alam, visant les hauteurs contestées et les abords du village de Kfarchouba, dans le caza de Hasbaya, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.

Toujours dans le sud, des drones israéliens ont par ailleurs survolé des villages de la région de Tyr, ainsi que ceux du Nabatiyé, d’Iqlim el-Toufah et du Zahrani.

09:02 heure de Beyrouth

Le président américain a déclaré sur le réseau Truth Social qu’il y avait eu « ce week-end des discussions très positives avec le Hamas et des pays du monde entier (arabes, musulmans et tous les autres) pour libérer les otages israéliens détenus par le mouvement palestinien, mettre fin à la guerre à Gaza, mais, de façon encore plus importante, atteindre une paix recherchée depuis longtemps au Moyen-Orient ».

« Ces discussions ont été très réussies et se déroulent rapidement. Les équipes chargées des aspects techniques se rencontrent lundi en Égypte pour clarifier les détails. On m’a dit que la première phase devrait être complétée cette semaine et je demande à tout le monde d’aller vite. Je continuerai de surveiller ce conflit vieux de plusieurs siècles. LE TEMPS EST ESSENTIEL OU UN BAIN DE SANG MASSIF S’ENSUIVRA – CE QUE PERSONNE NE VEUT VOIR », a encore lancé le président américain.

08:52 heure de Beyrouth

L'informaton principale ce matin :

Le négociateur en chef du Hamas, Khalil Al-Hayya, est arrivé dans la nuit en Égypte à la tête d’une délégation chargée d’entamer des négociations indirectes avec Israël, a annoncé le mouvement islamiste palestinien.

Le Hamas a précisé que des discussions allaient porter sur « les mécanismes d’un cessez-le-feu, le retrait des forces d’occupation et un échange de prisonniers ».

Les négociateurs israéliens, eux, étaient attendus dans la soirée.

➡️ Ce qu'il faut savoir sur les enjeux de ces discussions ici

08:49 heure de Beyrouth

Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient, alors que le Hamas a transmis vendredi soir sa réponse au plan de Trump pour Gaza, affirmant être prêt à libérer tous les otages israéliens et à négocier la fin de la guerre, sans toutefois aborder la question de son désarmement.

Nous suivrons également l’évolution de la situation dans le reste de la région, notamment au Liban, en Syrie et au Yémen.

Ce qu’il faut retenir

Trump considère que son plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza est très avantageux pour Israël.

Les 27 Grecs membres de la flottille pour Gaza retrounent à Athènes aujourd'hui.

La résistance a atteint un stade avancé dans le rétablissement de ses capacités, selon Raad.

commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut