Le négociateur du Hamas est arrivé en Égypte ; Trump promet un « bain de sang massif » à Gaza si les négociations n’avancent pas | Direct

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré lundi que les tentatives en cours pour mettre fin à la guerre à Gaza étaient les plus prometteuses depuis le début du conflit il y a deux ans, selon Reuters.
« Pour la première fois en deux ans, il ne s’agit pas seulement d’un cessez-le-feu, mais d’une solution politique viable. Les acteurs israéliens, arabes et palestiniens échangent désormais des idées sur la manière dont les choses peuvent évoluer dans la bande de Gaza », a déclaré le ministre à la chaîne publique allemande ARD.
Au Liban-Sud :
Dans la matinée, l’armée israélienne a mené une opération de ratissage à l’aide de mitrailleuses depuis le site israélien de Roueissat el-Alam, visant les hauteurs contestées et les abords du village de Kfarchouba, dans le caza de Hasbaya, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.
Toujours dans le sud, des drones israéliens ont par ailleurs survolé des villages de la région de Tyr, ainsi que ceux du Nabatiyé, d’Iqlim el-Toufah et du Zahrani.
Le président américain a déclaré sur le réseau Truth Social qu’il y avait eu « ce week-end des discussions très positives avec le Hamas et des pays du monde entier (arabes, musulmans et tous les autres) pour libérer les otages israéliens détenus par le mouvement palestinien, mettre fin à la guerre à Gaza, mais, de façon encore plus importante, atteindre une paix recherchée depuis longtemps au Moyen-Orient ».
« Ces discussions ont été très réussies et se déroulent rapidement. Les équipes chargées des aspects techniques se rencontrent lundi en Égypte pour clarifier les détails. On m’a dit que la première phase devrait être complétée cette semaine et je demande à tout le monde d’aller vite. Je continuerai de surveiller ce conflit vieux de plusieurs siècles. LE TEMPS EST ESSENTIEL OU UN BAIN DE SANG MASSIF S’ENSUIVRA – CE QUE PERSONNE NE VEUT VOIR », a encore lancé le président américain.
L'informaton principale ce matin :
Le Hamas a précisé que des discussions allaient porter sur « les mécanismes d’un cessez-le-feu, le retrait des forces d’occupation et un échange de prisonniers ».
Les négociateurs israéliens, eux, étaient attendus dans la soirée.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient, alors que le Hamas a transmis vendredi soir sa réponse au plan de Trump pour Gaza, affirmant être prêt à libérer tous les otages israéliens et à négocier la fin de la guerre, sans toutefois aborder la question de son désarmement.
Nous suivrons également l’évolution de la situation dans le reste de la région, notamment au Liban, en Syrie et au Yémen.
